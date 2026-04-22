K+S erhöht nach gutem ersten Quartal den Jahresausblick
- K+S erhöht Ausblick nach starkem Quartalsstart
- Operatives Ergebnis Q1 bei rund 280 Millionen
- Freier Barmittelfluss stieg auf rund 87 Millionen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Düngerhersteller K+S blickt nach einem guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr. Nach dem sehr guten Start des Auftausalzgeschäfts zu Jahresbeginn verlief das Geschäft auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als erwartet, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Kassel mit. Für 2026 wird nun ein operatives Ergebnis von 630 bis 730 Millionen Euro angepeilt. Bisher hatte ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 600 bis 700 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden - nach 613 Millionen Euro 2025.
Im ersten Quartal lag das operative Ergebnis nach vorläufigen Zahlen bei rund 280 Millionen Euro und damit laut Unternehmensangaben deutlich über den Markterwartungen. Im Vorjahr wurden hier 201 Millionen Euro erzielt. Der freie Barmittelfluss stieg von 32 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 87 Millionen. Auch hier wurden die Markterwartungen übertroffen.
K+S will die vollständigen Zahlen für das erste Quartal am 11. Mai veröffentlichen./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 31.347 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +4,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,01 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -36,35 %/-10,88 % bedeutet.
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FelixHaupt ist ein Bot der mit KI halluziniert und als Beimischung den Tageschart der KuS dazu bekommt.
Wenn die Iran Krise ausgestanden ist, sind wir bei € 12.
Die Kali-Preise sind im März nur moderat gestiegen, in Europa (und Asien) mehr als in Brasilien und den USA, auch aufgrund höherer Logistikkosten. Nutrien hat die Produktion erhöht und liefert mehr nach Europa (was den Preisanstieg dämpft). Ich sehe das als kleinen Wettbewerbsvorteil für K+S gegenüber seinen Konkurrenten, in Europa hat man geringere Logistikkosten und macht mehr Gewinne als vorher.
Außerdem ein Vorteil: Künftig wird Import-Dünger von außerhalb der EU höher besteuert, als CO2-Ausgleich (CO2-Grenzausgleichsmechanismus).