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    K+S erhöht nach gutem ersten Quartal den Jahresausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • K+S erhöht Ausblick nach starkem Quartalsstart
    • Operatives Ergebnis Q1 bei rund 280 Millionen
    • Freier Barmittelfluss stieg auf rund 87 Millionen
    K+S erhöht nach gutem ersten Quartal den Jahresausblick
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Düngerhersteller K+S blickt nach einem guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr. Nach dem sehr guten Start des Auftausalzgeschäfts zu Jahresbeginn verlief das Geschäft auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als erwartet, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Kassel mit. Für 2026 wird nun ein operatives Ergebnis von 630 bis 730 Millionen Euro angepeilt. Bisher hatte ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 600 bis 700 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden - nach 613 Millionen Euro 2025.

    Im ersten Quartal lag das operative Ergebnis nach vorläufigen Zahlen bei rund 280 Millionen Euro und damit laut Unternehmensangaben deutlich über den Markterwartungen. Im Vorjahr wurden hier 201 Millionen Euro erzielt. Der freie Barmittelfluss stieg von 32 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 87 Millionen. Auch hier wurden die Markterwartungen übertroffen.

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    K+S will die vollständigen Zahlen für das erste Quartal am 11. Mai veröffentlichen./err/stk

    K+S

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    +842,41 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 31.347 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +4,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -36,35 %/-10,88 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über K+S. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von K+S: hohe gemeldete Shortquoten (Berichte 3,8–11,9%) und mutmaßlichen Einfluss von Shortsellern/Banken, Underperformance gegenüber US‑Peer Mosaic trotz besserer Gewinne, Diskussionen über politische/geopolitische Effekte (Trump/Vance, Hormus/Öl), Vor‑HV‑Push, fehlende fundamentale Treiber und eine langfristig rangegebundene Abwärtstendenz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber K+S eingestellt.

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    dpa-AFX
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