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    AKTIEN IM FOKUS

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    Starke ABB-Zahlen und Ausblick beflügeln Siemens

    Für Sie zusammengefasst
    • ABB starkes erstes Quartal hebt Investitionsgüter
    • 11,3 Mrd USD Rekordauftrag übertrifft Prognosen
    • Siemens Schneider Legrand profitieren vom Ausblick
    AKTIEN IM FOKUS - Starke ABB-Zahlen und Ausblick beflügeln Siemens
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein starkes erstes Quartal und höhere Zielvorgaben für das Gesamtjahr von ABB haben am Mittwoch auch andere europäische Investitionsgüter-Aktien beflügelt. Für die ABB-Papiere ging es am Vormittag um 3,5 Prozent nach oben. Im Windschatten der Schweizer stiegen die Anteilsscheine von Siemens um 1,1 Prozent. Die Titel von Schneider Electric gewannen 1,6 Prozent und jene von Legrand 2,2 Prozent.

    ABB fuhr im ersten Quartal einen Rekordauftragseingang von 11,3 Milliarden US-Dollar ein. Dieser liegt um 16 Prozent über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Gleichzeitig hob der Konzern die Ziele für das Wachstum und die Profitabilität an.

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    Entsprechend positiv waren die ersten Reaktionen von Marktexperten: Die höheren Erwartungen der Schweizer an das laufende Jahr seien eine Überraschung angesichts der Lage im Nahen Osten, schrieb Analyst Phil Buller von JPMorgan. Die Konsensschätzungen dürften nun im niedrigen bis mittleren prozentualen Bereich steigen. Die Zahlen und der Ausblick von ABB seien gute Nachrichten auch für Siemens, Schneider Electric und Legrand.

    Alasdair Leslie vom US-Analysehaus Bernstein Research lobte vor allem den wegen des sehr starken Auftragseingangs im Bereich Elektrifizierung erhöhten Umsatzausblick auf 2026. Die Nachfrage nach Rechenzentren bleibe robust, mit einem Auftragswachstum im dreistelligen Prozentbereich in dem Quartal. "Dieses Ergebnis setzt ein starkes Signal für die Elektrobranche und ist ein positives Signal für andere Wettbewerber, die ihre Zahlen noch nicht veröffentlicht haben", betonte Leslie./edh/bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 81,40 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 195,36 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -9,17 %/+34,19 % bedeutet.




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