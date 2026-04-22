JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 27,90 auf Tradegate (22. April 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,47 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +33,14 %/+51,13 % bedeutet.