ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro
- JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf Overweight
- Fusion mit T-Mobile US würde Anleger überraschen
- Ziel Abschlag beseitigen und weitere Käufe ermöglichen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ein Zusammengehen des Telekommunikationskonzerns mit seiner in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US würde die Investoren überraschen und zunächst mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf einen Medienbericht, dem zufolge es entsprechende Überlegungen gibt. Eine solche Transaktion ziele erkennbar darauf, den Bewertungsabschlag der Bonner im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:25 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 27,90 auf Tradegate (22. April 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,47 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +33,14 %/+51,13 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 40 Euro
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Alles aus einer Hand: Geringerer Integrations- und Betriebsaufwand. Das wird morgen auf einer Messe präsentiert:
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/souveraene-patientenakte-made-in-germany-1104004
Aus dem technischen Analyse-Modell von INDEX-RADAR für die weitere Kursentwicklung biete ein Capped-Bonus-Zertifikat die Chance auf eine Rendite von 9,6 Prozent pro Jahr:
https://www.index-radar.de/42184/34/58/deutsche-telekom-t-mobile-us-gibt-den-takt-vor
Mir ging es auch nicht darum, die Telekom schlechtzureden. Auf 5 Jahre ist die Entwicklung natürlich stark und die Dividende kommt noch dazu.