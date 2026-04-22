LPKF setzt Rally fort - neue Technik treibt - Experten skeptisch





Ja, im letzten Teil des Artikels steht aber auch Folgendes:





"[...] Das durchschnittliche Kursziele der Analysten von 9,50 € liegt inzwischen fast -30% unter dem aktuellen Kursniveau. Viele Experten waren davor, dass es sich bei der LPKF Laser-Aktie um eine rein stimmungsgetriebene Rallye handelt.

Es fehlen bisher die harten Fakten (sprich: große Kaufverträge für LIDE-Maschinen), um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. In der Tat ist das Risiko groß, dass spätestens bei der Vorlage der Quartalszahlen am 30.04. eine Kurskorrektur eintritt, wenn das Unternehmen keine klare Auftragsperspektive für seine LIDE-Technologie vorweisen kann.

Trotzdem ist die LPKF Laser-Aktie derzeit der wahrscheinlich heißeste Technologietitel auf dem deutschen Markt. Sollte sich die Technologie in der Halbleiterbranche durchsetzen, dürfte das eine Umsatz- und Margenexplosion zur Folge haben.

Für das laufende Jahr ist das LPKF-Management mit einer Umsatzprognose von 105 bis 120 Millionen € und einer bereinigten Margenprognose von -3,0 bis 4,5% noch sehr unsicher bzw. vorsichtig. Ab 2027 könnte dann aber der große Durchbruch gelingen.

Anleger, die noch ein wenig Spielgeld auf ihrem Handelskonto übrig haben, können es meiner Ansicht nach gut in die LPKF Laser-Aktie investieren. Allen anderen Anleger rate ich aufgrund der Überhitzung derzeit von einem Investment ab."



