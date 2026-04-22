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    AKTIE IM FOKUS

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    LPKF setzt Rally fort - neue Technik treibt - Experten skeptisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Spekulationen über LPKF Glastechnik heizen Rally an
    • Kurs verdoppelte sich binnen acht Handelstage deutlich
    • Analysten werten Kursanstieg als stimmungsgetrieben
    AKTIE IM FOKUS - LPKF setzt Rally fort - neue Technik treibt - Experten skeptisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Fortgesetzte Spekulationen über eine neue Technik zur Bearbeitung von dünnem Glas für den Einsatz in der Halbleiterindustrie haben den Kurs von LPKF auch zur Wochenmitte weiter in die Höhe getrieben. Mit einem Aufschlag von fast 20 Prozent allein am Mittwoch auf 17,25 Euro hat sich der Kurs in nur acht Handelstagen deutlich mehr als verdoppelt.

    Analyst Malte Schaumann von Warburg Research führte die Rally auf zunehmende Aktivitäten in sozialen Medien rund um die sogenannte Lide-Technologie von LPKF zurück. Dabei handelt es sich um eine Laser-induzierte Tiefenätzung von Glas. Am Einführungsstatus für das technische Verfahren habe sich allerdings zuletzt nichts geändert, sodass das Überraschungspotenzial begrenzt sei. "Das Glas-Narrativ läuft dem Auftragsbuch vorweg", betitelte der Experte einen Kommentar zur jüngsten Entwicklung. Er hatte die Aktien am Montag von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

    Ähnlich skeptisch zeigte sich Bastian Brach vom Analysehaus Montega: "Der jüngste Kursanstieg ist aus unserer Sicht primär stimmungsgetrieben und nicht fundamental unterlegt". Auslöser des Hypes um die LPKF-Aktie sei ein Blogbeitrag gewesen, der sich mit der Wertschöpfungskette in der Chip-Industrie auseinandersetze. Der Fokus des Beitrags liege auf einer auf Glas basierenden Technologie, dem sogenannten TGV-Verfahren (Through Glass Vias) für Mikrochips, Mikrosystemtechnik und Elektronikverpackung. Der Blog hebe die Stellung von LPKF in diesem Segment hervor und nenne mögliche Kunden. Inhaltlich biete er jedoch keine neuen Erkenntnisse./bek/ajx/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,51 % und einem Kurs von 17,45 auf Tradegate (22. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um +75,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +189,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 429,91 Mio..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -42,69 %/-48,42 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der LPKF‑Aktie (rund +125% in drei Wochen). Diskutiert werden die Diskrepanz zum Geschäftsbild (halbierter Auftragsbestand, Profitabilität erst bis 2028), Analysten-Kursziele, Medien- und Insiderkäufe, Spekulationen zu Großkunden/Übernahmepotenzial (VLM‑Mapping) sowie Gewinnmitnahmen und mögliche Wiedereinstiegsniveaus (z.B. €10,50).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

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