AKTIE IM FOKUS
LPKF setzt Rally fort - neue Technik treibt - Experten skeptisch
- Spekulationen über LPKF Glastechnik heizen Rally an
- Kurs verdoppelte sich binnen acht Handelstage deutlich
- Analysten werten Kursanstieg als stimmungsgetrieben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Fortgesetzte Spekulationen über eine neue Technik zur Bearbeitung von dünnem Glas für den Einsatz in der Halbleiterindustrie haben den Kurs von LPKF auch zur Wochenmitte weiter in die Höhe getrieben. Mit einem Aufschlag von fast 20 Prozent allein am Mittwoch auf 17,25 Euro hat sich der Kurs in nur acht Handelstagen deutlich mehr als verdoppelt.
Analyst Malte Schaumann von Warburg Research führte die Rally auf zunehmende Aktivitäten in sozialen Medien rund um die sogenannte Lide-Technologie von LPKF zurück. Dabei handelt es sich um eine Laser-induzierte Tiefenätzung von Glas. Am Einführungsstatus für das technische Verfahren habe sich allerdings zuletzt nichts geändert, sodass das Überraschungspotenzial begrenzt sei. "Das Glas-Narrativ läuft dem Auftragsbuch vorweg", betitelte der Experte einen Kommentar zur jüngsten Entwicklung. Er hatte die Aktien am Montag von "Buy" auf "Hold" abgestuft.
Ähnlich skeptisch zeigte sich Bastian Brach vom Analysehaus Montega: "Der jüngste Kursanstieg ist aus unserer Sicht primär stimmungsgetrieben und nicht fundamental unterlegt". Auslöser des Hypes um die LPKF-Aktie sei ein Blogbeitrag gewesen, der sich mit der Wertschöpfungskette in der Chip-Industrie auseinandersetze. Der Fokus des Beitrags liege auf einer auf Glas basierenden Technologie, dem sogenannten TGV-Verfahren (Through Glass Vias) für Mikrochips, Mikrosystemtechnik und Elektronikverpackung. Der Blog hebe die Stellung von LPKF in diesem Segment hervor und nenne mögliche Kunden. Inhaltlich biete er jedoch keine neuen Erkenntnisse./bek/ajx/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie
Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,51 % und einem Kurs von 17,45 auf Tradegate (22. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um +75,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +189,69 %.
Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 429,91 Mio..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -42,69 %/-48,42 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu LPKF Laser & Electronics - 645000 - DE0006450000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über LPKF Laser & Electronics. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.
"[...] Das durchschnittliche Kursziele der Analysten von 9,50 € liegt inzwischen fast -30% unter dem aktuellen Kursniveau. Viele Experten waren davor, dass es sich bei der LPKF Laser-Aktie um eine rein stimmungsgetriebene Rallye handelt.
Es fehlen bisher die harten Fakten (sprich: große Kaufverträge für LIDE-Maschinen), um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. In der Tat ist das Risiko groß, dass spätestens bei der Vorlage der Quartalszahlen am 30.04. eine Kurskorrektur eintritt, wenn das Unternehmen keine klare Auftragsperspektive für seine LIDE-Technologie vorweisen kann.
Trotzdem ist die LPKF Laser-Aktie derzeit der wahrscheinlich heißeste Technologietitel auf dem deutschen Markt. Sollte sich die Technologie in der Halbleiterbranche durchsetzen, dürfte das eine Umsatz- und Margenexplosion zur Folge haben.
Für das laufende Jahr ist das LPKF-Management mit einer Umsatzprognose von 105 bis 120 Millionen € und einer bereinigten Margenprognose von -3,0 bis 4,5% noch sehr unsicher bzw. vorsichtig. Ab 2027 könnte dann aber der große Durchbruch gelingen.
Anleger, die noch ein wenig Spielgeld auf ihrem Handelskonto übrig haben, können es meiner Ansicht nach gut in die LPKF Laser-Aktie investieren. Allen anderen Anleger rate ich aufgrund der Überhitzung derzeit von einem Investment ab."
Hier ist gut beschrieben, was hier gerade los ist:
Ein fundamentales Problem der Chipindustrie
Die enorme Leistungsfähigkeit neuester Chipgeneration bereitet Ingenieure an zwei Stellen großes Kopfzerbrechen: Zum einen fressen KI-Chips enorme Mengen an Energie und zum anderen bringen sie die Materialtechnik an ihre Grenzen.
Bisher werden Chips auf organischen Materialien (Kunststoffen) verbaut. Diese verformen sich allerdings in der extremen Hitze von KI-Rechenzentren. Die Lösung für dieses Problem: Glas-Substrate.
Glas hat drei essenzielle physikalische Vorteile: Es ist hitzebeständig, absolut flach und leitet Signale besser. Das Material hat aber einen großen Nachteil: Es ist spröde. Wenn man versucht, Millionen winziger Löcher hineinzubohren, bricht es oder bekommt Risse.
LPKF hat die Lösung
An dieser Stelle kommt LPKF Laser ins Spiel. Das deutsche Tech-Unternehmen hat eine neue Technologie namens LIDE (Laser Induced Deep Etching) entwickelt. Sie ermöglicht, Millionen von Löchern in einer Glasscheibe, die dünner ist als ein menschliches Haar, ohne dass das Glas dabei instabil wird.
Mit der LIDE-Technologie können Strukturen im Mikrometerbereich erstellt werden und das mit weitgehender Designfreiheit. Es sind nicht nur runde Löcher möglich, sondern auch komplexe Kanäle/Leiterbahnen. Das macht die Technologie hervorragend geeignet für die Erstellung von Glasträgern für die nächste Generation von KI-Chips. LPKF hat inzwischen Kooperationen mit der TPK Holding und ASE Technology zum Aufbau einer Pilotlinie bis zum dritten Quartal geschlossen.
Pflichtlektüre: https://vlmkapital.com/company/lpkf/mapping (vom 9.04.)