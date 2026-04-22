AKTIE IM FOKUS
K+S beenden Rücksetzer dank höherer Gewinnprognose
- K+S Aktie stieg mittags über fünf Prozent auf 15,57
- Ebitda im ersten Quartal rund ein Viertel über Konsens
- Prognose steigt dank hoher Agrarpreise und Disziplin
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf mehr Gewinn von K+S im laufenden Jahr hat am Mittwoch die Anleger erfreut. Um mehr als fünf Prozent auf 15,57 Euro ging es gegen Mittag mit den Papieren des Düngemittelproduzenten nach oben. Mitte März waren K+S mit fast 19 Euro auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren geklettert. Anschließend gab es einen Rücksetzer.
Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im ersten Quartal um ein Viertel über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro von Jefferies in einer ersten Reaktion. Der bereinigte freie Mittelzufluss übertreffe die Markterwartung sogar um gut die Hälfte. Die höhere Gewinnerwartung für das Gesamtjahr basiere auf höheren Preisen im Agrarsegment und auf einer guten Kostendisziplin./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,57 % und einem Kurs von 15,54 auf Tradegate (22. April 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +4,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,01 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -36,27 %/-10,77 % bedeutet.
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FelixHaupt ist ein Bot der mit KI halluziniert und als Beimischung den Tageschart der KuS dazu bekommt.
Wenn die Iran Krise ausgestanden ist, sind wir bei € 12.
Die Kali-Preise sind im März nur moderat gestiegen, in Europa (und Asien) mehr als in Brasilien und den USA, auch aufgrund höherer Logistikkosten. Nutrien hat die Produktion erhöht und liefert mehr nach Europa (was den Preisanstieg dämpft). Ich sehe das als kleinen Wettbewerbsvorteil für K+S gegenüber seinen Konkurrenten, in Europa hat man geringere Logistikkosten und macht mehr Gewinne als vorher.
Außerdem ein Vorteil: Künftig wird Import-Dünger von außerhalb der EU höher besteuert, als CO2-Ausgleich (CO2-Grenzausgleichsmechanismus).