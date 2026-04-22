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    SMONA AG: Stabiler Umsatz 2025, EBIT-Marge im Zielbereich

    Trotz Preisdruck behauptet sich das Unternehmen 2025 mit stabilem Ergebnis, gezielten Investitionen und einem zuversichtlichen Ausblick auf 2026.

    SMONA AG: Stabiler Umsatz 2025, EBIT-Marge im Zielbereich
    Foto: adobe.stock.com
    • Geschäftsjahr 2025: Umsatzerlöse 582,3 Mio. EUR (+0,2 % gg. VJ), operatives Ergebnis (EBIT) 38,2 Mio. EUR (EBIT‑Marge 6,6 %) und EBITDA 65,0 Mio. EUR (11,2 %); Ergebnis nahe Vorjahresniveau trotz sinkender Preise dank erhöhtem Absatzvolumen.
    • Regionale Entwicklung: EMEA-Umsatz +6,4 % auf 378,5 Mio. EUR; Amerika Umsatz -9,2 % auf 159,5 Mio. EUR; Asien-Pazifik Rückgang auf 44,4 Mio. EUR.
    • Wichtige Business-Line-Entwicklungen: Infrastructure starkes Wachstum auf 138,2 Mio. EUR (+25,1 %); Industry rückläufig auf 199,1 Mio. EUR; Advertising & Building und Mobility rückläufig bzw. leicht gesunken.
    • Strategische Investitionen und Akquisitionen: Baubeginn der großen Kapazitätserweiterung in Archbald (Pennsylvania) Nov. 2025, Ausbau der Stadpipe-Fertigung in Norwegen sowie Übernahmen von Electroplast und Dutchclamp zur Stärkung im Energie‑/Datentransportmarkt.
    • Erstes Quartal 2026: Umsatz 155,7 Mio. EUR (+2,3 %), EBIT 11,1 Mio. EUR, EBIT‑Marge 7,2 % (innerhalb der Zielbandbreite 6–8 %); getrieben durch starkes Industrie-/Infrastrukturgeschäft und Kapazitätsausbau in Asien.
    • Ausblick 2026: Vorstand erwartet Umsatz von 615–625 Mio. EUR und behält eine EBIT‑Marge von 6–8 % bei; Unsicherheitsfaktoren sind geopolitische Konflikte sowie Rohstoff- und Transportkosten.

    Der Kurs von Simona lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,42 % im Minus.


    Simona

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