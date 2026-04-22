Deutsche Telekom - Aktie verliert deutlich - 22.04.2026

Die Deutsche Telekom Aktie ist bisher um -3,77 % auf 27,85€ gefallen. Das sind -1,09 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,20 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 27,85€, mit einem Minus von -3,77 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Deutsche Telekom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,65 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -3,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,34 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom +4,35 % gewonnen.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,82 % 1 Monat -11,34 % 3 Monate +8,65 % 1 Jahr -7,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 22.04.2026, 11:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es vor allem um Bewertung und Kursentwicklung der Deutsche Telekom-Aktie. Im Fokus stehen Gerüchte einer Fusion mit T-Mobile US und deren potenzielle Kursimpulse, teils positiv, teils skeptisch. Technisch beobachten Nutzer eine Erholung bis zur 200-Tage-Linie, Gap-Druck und mögliche Tiefsttests; die Diskussion, ob der Kurs unter 25 EUR fallen könnte, ist präsent. Dividendenfantasie vs. Chartsignale prägt das Sentiment.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,12 Mrd. € wert.

Ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US hat am Mittwoch die seit einigen Wochen schwächelnden Aktien der Deutschen Telekom nicht gestützt. Vorbörslich noch höher, überwog am Morgen die Skepsis und die T-Aktien gerieten im Xetra-Handel deutlich …

Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ein Zusammengehen des Telekommunikationskonzerns mit seiner in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US würde die Investoren überraschen und …

Die Deutsche Telekom-Aktie befindet sich seit Ende Februar in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Am Mittwoch verliert sie aktuell -2% und steht bei 28,20 €. Damit beträgt der gesamte Kursverlust rund -16%. Ein Gerücht über eine Zusammenlegung mit der US-Tochter macht die Runde. Was bedeutet das für die Aktie und lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg? Gerüchte […] The post Deutsche Telekom: Kommt da was Großes? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. ORANGE notiert im Plus, mit +1,46 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,07 %. Telefonica verliert -0,08 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,69 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.