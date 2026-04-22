Commerzbank Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.04.2026

Die Commerzbank Aktie ist bisher um -2,57 % auf 34,91€ gefallen. Das sind -0,92 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 34,91€, mit einem Minus von -2,57 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Commerzbank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,37 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +2,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,01 %. Im Jahr 2026 gab es für Commerzbank bisher ein Plus von +0,73 %.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,71 % 1 Monat +21,01 % 3 Monate +4,37 % 1 Jahr +58,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Stand: 22.04.2026, 11:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und mögliche Übernahmen der Commerzbank. RBC hebt die Aktie auf Outperform mit Ziel 43 Euro, womit neue Übernahmefantasie (Unicredit) im Fokus steht. JPMorgan sieht Synergien bei einer Fusion oder eigenständiger Fortführung. Anleger debattieren über Kursrückgänge, weitere Kursziele (z. B. 62 Euro) und Effizienzpotenziale.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,39 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -0,17 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -0,07 %. ING Group verliert -0,45 % UniCredit notiert im Minus, mit -0,32 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.