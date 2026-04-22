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    Besonders beachtet!

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    TUI - Aktie zeigt Schwäche - 22.04.2026

    Am 22.04.2026 ist die TUI Aktie, bisher, um -2,99 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI - Aktie zeigt Schwäche - 22.04.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.04.2026

    Die TUI Aktie ist bisher um -2,99 % auf 7,0040 gefallen. Das sind -0,2160  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,50 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,0040, mit einem Minus von -2,99 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TUI abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,91 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -5,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TUI auf -19,09 %.

    TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,69 %
    1 Monat +12,07 %
    3 Monate -18,91 %
    1 Jahr +16,51 %
    Stand: 22.04.2026, 11:38 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell hauptsächlich um die Kursentwicklung der TUI-Aktie und deren Bewertungsperspektiven: neue Allzeittiefs, Kursziele um 3,5–4,5 Euro und Crash-Spekulationen, sowie der Einfluss einer Gewinnwarnung auf den Ausblick und die Fundamentaldaten (Umsatz/EBIT). Diskussionen drehen sich zudem um Buchungszurückhaltung, hedging-Strategien (teilweise Ölpreis-hedges), geopolitische Unsicherheiten und deren Auswirkungen auf Kursverlauf und Investorenvertrauen.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,56 Mrd. € wert.

    TUI AG: Gewinnprognose wird wie erwartet gekürzt; KAUFEN; Kursziel gesenkt


    Die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von TUI wurde heute gesenkt, wie wir bereits zuvor angemerkt hatten. Der Konflikt im Iran hat die Buchungen beeinträchtigt und das Unternehmen allein im März rund 40 Millionen Euro gekostet.

    Dax moderat im Plus - Siemens stützt


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    Börsenstart Europa - 22.04. - SMI stark +1,08 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

    easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,46 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +2,38 %.

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    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -3,13 %
    -5,69 %
    +12,07 %
    -18,91 %
    +16,51 %
    +26,91 %
    -63,57 %
    -79,71 %
    +5,20 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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