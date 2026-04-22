Jefferies belässt ABB auf 'Hold' - 'Starker Auftragseingang'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 81,40 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,72 %.

Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 150,09 Mrd..

ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 69,00CHF was eine Bandbreite von -29,98 %/-15,23 % bedeutet.