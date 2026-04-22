ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt ABB auf 'Hold' - 'Starker Auftragseingang'
- Jefferies stuft ABB nach Zahlen auf Hold mit Ziel 57
- Konzern übertraf Erwartungen deutlich in den Zahlen
- Starker Auftragseingang durch Rechenzentrenaufträge
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe erneut die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob vor allem den starken Auftragseingang hervor, der von einem sehr starken Wachstum der Rechenzentren-Aufträge profitiert habe./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 81,40 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,72 %.
Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 150,09 Mrd..
ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 69,00CHF was eine Bandbreite von -29,98 %/-15,23 % bedeutet.
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