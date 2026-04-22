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    Türkische Rüstungsfirma will Munitionsfabrik in Estland bauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Arca baut Munitionsfabrik in Estland nahe Russland
    • 300 Millionen Euro Investment und bis zu 1000 Jobs
    • Produktion von 155 mm Mörsern und 122 mm Raketen
    Türkische Rüstungsfirma will Munitionsfabrik in Estland bauen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TALLINN (dpa-AFX) - Das türkische Rüstungsunternehmen Arca will in dem an Russland grenzenden EU- und Nato-Staat Estland ein neues Werk zur Herstellung von Artilleriegeschossen und anderer Munition bauen. Darüber sei eine Vereinbarung getroffen worden, teilte das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mit. Demnach will die estnische Tochterfirma des türkischen Munitionsherstellers 300 Millionen Euro in den Bau der Fabrik investieren und bis zu 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Die Produktion soll 2028 anlaufen.

    "Mit dem Aufbau einer Produktion für großkalibrige Munition unternimmt Estland einen wichtigen Schritt zur Weiterentwicklung seiner Verteidigungsfähigkeiten und seiner Munitionsindustrie", wurde Verteidigungsminister Hanno Pevkur in der Mitteilung zitiert.

    Demnach sollen in dem Werk 155-mm-Artilleriemunition, Mörsermunition verschiedener Kaliber und 122-mm-Raketen produziert werden. Dafür will Estland ein 141 Hektar großes Grundstück in einem Industriepark und die Infrastruktur rund um die Fabrik zur Verfügung stellen. Eine offizielle Vereinbarung soll Anfang Mai in der Türkei unterzeichnet werden.

    Estland lehnte Angebot von Rheinmetall ab

    Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in Estland als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Tallinn hat daher die Militärausgaben deutlich erhöht, rüstet die Armee massiv auf und stärkt die Entwicklung der eigenen Rüstungsindustrie. Gleiches tun auch die beiden anderen Baltenstaaten Lettland und Litauen, die beim Ausbau der Munitionsproduktion auf deutsche Unterstützung setzen und Abkommen mit Rheinmetall unterzeichnet haben.

    Estland dagegen hatte die Bedingungen des von Rheinmetall erhaltenen Angebots als ungünstig bewertet. Stattdessen suchte die Regierung in Tallinn mittels einer öffentlichen Ausschreibung nach einem Munitionshersteller, an der sich der deutsche Rüstungskonzern nach früheren Angaben von Pevkur nicht beteiligt haben soll./awe/DP/nas






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