Fraport bleibt robust – Seitwärtsstrategien

Fraport (DE0005773303) zeigt sich trotz geopolitischer Spannungen robust und bestätigt seine Wachstumsziele für 2026. CEO Schulte erwartet mit 65 bis 66 Mio. Passagieren in Frankfurt ein Plus von rund 4 Prozent gegenüber 2025. Der Einfluss des Iran-Konflikts bleibt begrenzt: Verbindungen in den Nahen Osten brachen zwar um 68 Prozent ein, machten jedoch weniger als 5 Prozent des Verkehrs aus und wurden durch starke Zuwächse auf anderen Langstrecken kompensiert. Wachstumsimpulse kommen vor allem aus Afrika und Fernost, wo die Nachfrage um mehr als 20 Prozent anzog. Aktuelle Verkehrszahlen untermauern die Stabilität: Im März nutzten rund 4,7 Mio. Passagiere den Flughafen Frankfurt, ein Anstieg von 2,1 Prozent trotz Streiks und geopolitischer Belastungen.

Das Discount-Zertifikat der HSBC mit der ISIN DE000HT81RE6 bietet einen Puffer von 11,3 Prozent. Aus der Differenz zwischen Cap von 70 Euro und dem Preis von 65,30 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 4,70 Euro oder 16,7 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.

Kurzlaufende Bonus-Strategie mit 18,5 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (ISIN DE000FA79NR5) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 75 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 60 Euro bis zum 19.6.26 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 72,30 Euro liegt der maximale Gewinn bei 2,70 Euro, was einer Rendite 20,1 Prozent p.a. entspricht. Attraktiv: Das Zertifikat gibt’s mit 1,9 Prozent Abgeld.

Einkommensstrategie mit 10,9 Prozent Kupon p.a. und 5 Prozent Puffer (Dezember)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (ISIN DE000DU5VJG3) zahlt einen Kupon von 10,9 Prozent p.a.; durch den Einstieg unter pari beläuft sich die effektive Rendite auf 14,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.2026 zumindest auf Höhe des Basispreises von 70 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 14 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 70 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Fraport gelingt es, regionale Rückgänge durch eine flexible Netzwerksteuerung auszugleichen. Trotz globaler Unsicherheiten bleibt der Luftverkehrskonzern auf Expansionskurs. Wer es defensiver angehen will als mit einem Direktinvestment in die Aktie, engagiert sich beim Infrastruktur-Blue-Chip mit einer Zertifikate-Strategie und gewinnt bereits bei einer Seitwärtsbewegung.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport Aktien oder von Anlageprodukten auf Fraport Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de