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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Nordea nach Zahlen auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Nordea auf Buy mit Ziel 19 Euro
    • Nordea erzielte ein ordentliches Ergebnis im Quartal
    • Jahresziele von Nordea wurden bestätigt im Bericht
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Nordea nach Zahlen auf 'Buy'
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Bank habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten und in den aktuell unsicheren Zeiten positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden./gl/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Nordea Bank Abp

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    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 16,01 auf Tradegate (22. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um -4,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 54,60 Mrd..

    Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -25,05 %/+18,68 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:


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