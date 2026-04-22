Jefferies belässt Nordea nach Zahlen auf 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 16,01 auf Tradegate (22. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um -4,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 54,60 Mrd..

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -25,05 %/+18,68 % bedeutet.