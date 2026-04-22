RBC stuft ENI auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Italiener berichteten am Freitag als erster großer europäischer Ölkonzern über das vergangene Quartal, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da nur ein Monat von gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert habe, sollte der Fokus stärker auf den Jahreszielen liegen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT
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Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 23,06EUR auf Tradegate (22. April 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
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