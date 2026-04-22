BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tochter T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass 53 Prozent an der börsennotierten US-Tochter bereits im Besitz des Bonner Konzerns sei. Er hält die regulatorischen Hürden allerdings für beträchtlich, auch wenn die Intention plausibel sei./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 27,75EUR auf Tradegate (22. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
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