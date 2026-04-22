K+S Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 22.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von K+S. Mit einer Performance von +6,86 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +1,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,730€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die K+S Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +7,37 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die K+S um +19,09 % gewonnen.

K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,63 % 1 Monat -1,01 % 3 Monate +7,37 % 1 Jahr +10,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

Stand: 22.04.2026, 11:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung von K+S: Ein Kursanstieg wird dem guten Q1 zugeschrieben, Rücksetzer könnten Aufstocken bieten. Gegenwind kommt durch Shortseller-Druck und eine enge Handelsspanne. Leerverkäufe werden mit 3,8% und 11,9% genannt. Vor der HV könnte erneut ein Push erfolgen. Mosaic-Vergleiche zeigen, dass Gewinne im Kurs zu stark unterbewertet sind; politische Impulse werden diskutiert.

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,81 Mrd. € wert.

Die Aussicht auf mehr Gewinn von K+S im laufenden Jahr hat am Mittwoch die Anleger erfreut. Um mehr als fünf Prozent auf 15,57 Euro ging es gegen Mittag mit den Papieren des Düngemittelproduzenten nach oben. Mitte März waren K+S mit fast 19 Euro …

Die Aktie von K+S (WKN: KSAG88) hatte oberhalb des im November 2025 bei 10,35 EUR verzeichneten Korrekturtiefs einen mehrmonatigen Boden ausgebildet und nachfolgend eine Rally gestartet. Der Kursschub beförderte das Papier bis auf ein am 13. März bei 18,69 EUR markiertes 3-Jahres-Hoch. Seither läuft eine bislang dreiwellige Abwärtskorrektur. Dabei versucht sich der Wert aktuell an einem bedeutenden Unterstützungsbündel zu stabilisieren, welches unter andere...

Der Düngerhersteller K+S blickt nach einem guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr. Nach dem sehr guten Start des Auftausalzgeschäfts zu Jahresbeginn verlief das Geschäft auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von The Mosaic, Nutrien und Co.

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Nutrien notiert im Plus, mit +0,10 %.

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Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.