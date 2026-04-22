Deutsche Lufthansa Aktie fällt auf 7,5140€ - 22.04.2026

Die Deutsche Lufthansa Aktie notiert aktuell bei 7,5140€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,49 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1920 € entspricht. Die Talfahrt der Deutsche Lufthansa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,5140€, mit einem Minus von -2,49 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Lufthansa mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,23 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -7,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Lufthansa auf -6,80 %.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,00 % 1 Monat +8,50 % 3 Monate -11,23 % 1 Jahr +27,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 22.04.2026, 11:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen anhaltender Streiks und hoher Kerosinpreise auf Lufthansas Ergebnis, Bewertung und Kurs. Diskutiert werden die CityLine-Schließung als Sparmaßnahme, Managementmaßnahmen zur Profitabilität, Kapazitäts- und Passagierentwicklung, Hedging gegen Treibstoffrisiken sowie Nachfragerisiken im Nahen Osten/Türkei; einige sehen kurzfristige Schwäche und Short-Chancen, andere hoffen auf langfristige Konsolidierung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,05 Mrd. € wert.

Schwache Buchungen, teures Kerosin, neue Unsicherheit: Der Druck auf Europas Urlaubsriesen steigt spürbar.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Lufthansa -Konzern streicht mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober. Das entspreche einer Einsparung von rund 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. easyJet notiert im Minus, mit -1,56 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -0,80 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.