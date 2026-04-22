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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Lufthansa Aktie fällt auf 7,5140€ - 22.04.2026

    Am 22.04.2026 ist die Deutsche Lufthansa Aktie, bisher, um -2,49 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa Aktie fällt auf 7,5140€ - 22.04.2026
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

    Deutsche Lufthansa aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.04.2026

    Die Deutsche Lufthansa Aktie notiert aktuell bei 7,5140 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,49 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1920  entspricht. Die Talfahrt der Deutsche Lufthansa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,5140, mit einem Minus von -2,49 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Lufthansa mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,23 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -7,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Lufthansa auf -6,80 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,00 %
    1 Monat +8,50 %
    3 Monate -11,23 %
    1 Jahr +27,40 %
    Stand: 22.04.2026, 11:56 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen anhaltender Streiks und hoher Kerosinpreise auf Lufthansas Ergebnis, Bewertung und Kurs. Diskutiert werden die CityLine-Schließung als Sparmaßnahme, Managementmaßnahmen zur Profitabilität, Kapazitäts- und Passagierentwicklung, Hedging gegen Treibstoffrisiken sowie Nachfragerisiken im Nahen Osten/Türkei; einige sehen kurzfristige Schwäche und Short-Chancen, andere hoffen auf langfristige Konsolidierung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Zur Deutsche Lufthansa Diskussion

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,05 Mrd. € wert.

    TUI kappt Prognose, Lufthansa streicht 20.000 Flüge – Reiselust crasht


    Schwache Buchungen, teures Kerosin, neue Unsicherheit: Der Druck auf Europas Urlaubsriesen steigt spürbar.

    Börsenstart Europa - 22.04. - SMI stark +1,08 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober


    Der Lufthansa -Konzern streicht mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober. Das entspreche einer Einsparung von rund 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. easyJet notiert im Minus, mit -1,56 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -0,80 %.

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    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    -2,13 %
    -7,00 %
    +8,50 %
    -11,23 %
    +27,40 %
    -19,79 %
    +6,29 %
    -18,99 %
    +65,43 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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