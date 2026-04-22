Beyond Meat Aktie - Kurs legt am 22.04.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Beyond Meat Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,84 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Beyond Meat Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,9699€, mit einem Plus von +8,84 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Beyond Meat Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +29,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um +64,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +68,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Beyond Meat +34,64 % gewonnen.

Beyond Meat Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +64,20 % 1 Monat +68,24 % 3 Monate +29,10 % 1 Jahr -60,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Stand: 22.04.2026, 11:57 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die extreme Volatilität der Beyond-Meat-Aktie. Zentrale Punkte sind Ausbruchsversuche, memegetriebene Kursbewegungen und Short-Seller-Druck. Diskutiert wird über bevorstehende US-Markteröffnungen, mögliche Meme-Pushes und Gegenbewegungen, sowie Vorbörsenkurse um 1,50 USD und die Frage nach weiteren Hochs oder Rücksetzern.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 464 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 449,61 Mio. € wert.

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Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.