Tägliche Ausschüttung & 11,4% Rendite – die beste Dividendenalternative

Dividenden gelten für viele Anleger als der klassische Weg zu passivem Einkommen. Regelmäßige Ausschüttungen, bekannte Unternehmen und ein scheinbar stabiler Cashflow machen sie seit Jahren attraktiv.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass dieser Ansatz oft seine Grenzen hat. Ausschüttungen erfolgen meist nur quartalsweise, Renditen bleiben häufig im einstelligen Bereich – und Kürzungen sind jederzeit möglich.

Gleichzeitig stellt sich eine zentrale Frage: Geht passives Einkommen auch anders – regelmäßiger, planbarer und mit höheren Erträgen?

Ein Ansatz, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, setzt genau hier an. Was dahinter steckt und wie sich damit tägliche Ausschüttungen bei zweistelligen Renditen realisieren lassen, schauen wir uns im weiteren Verlauf genauer an.

Warum Dividenden oft nicht liefern, was Anleger erwarten

Viele Anleger starten mit Dividenden, weil sie sich davon ein regelmäßiges Einkommen versprechen. In der Realität entsteht dieser Cashflow jedoch oft deutlich langsamer und in geringerem Umfang als erwartet.

Das liegt vor allem daran, dass Dividendenstrategien in erster Linie auf langfristigen Vermögensaufbau ausgelegt sind – nicht auf unmittelbare, spürbare Erträge.

Die zentralen Herausforderungen im Überblick:

Zu geringe Ausschüttung im Verhältnis zum Kapital: Bei Renditen von etwa 2 bis 4 % pro Jahr bleibt der tatsächliche Cashflow überschaubar – selbst bei größeren Investitionssummen.

Hoher Kapitaleinsatz für spürbares Einkommen: Um überhaupt relevante monatliche Beträge zu erreichen, sind oft mehrere hunderttausend Euro notwendig.

Cashflow kommt zu selten: Ausschüttungen erfolgen meist quartalsweise. Zwischen diesen Zeitpunkten entsteht kein laufender Geldzufluss.

Keine verlässliche Konstanz: Dividenden können gekürzt oder gestrichen werden – insbesondere in wirtschaftlich schwächeren Phasen.

Wachstum statt Auszahlung im Fokus: Viele Unternehmen behalten Gewinne ein oder reinvestieren sie, statt sie auszuschütten – was den laufenden Ertrag zusätzlich begrenzt.

Wie sich das konkret auswirkt, zeigt ein einfaches Beispiel:

Investiertes Kapital: 200.000 €

Durchschnittliche Dividendenrendite: 3 %

Jährliche Erträge: 6.000 €

Das entspricht rund 500 € pro Monat vor Steuern.

Für einen monatlichen Cashflow von 1.000 € wären bei gleicher Rendite bereits etwa: 400.000 € investiertes Kapital notwendig

Damit wird klar: Dividenden sind ein solider Baustein im Portfolio – als alleinige Strategie für spürbaren Cashflow stoßen sie jedoch schnell an Grenzen.

Der neue Ansatz: Tägliche Ausschüttungen statt Quartalsdividenden

Wenn Dividenden nur wenige Male im Jahr ausgezahlt werden und die Erträge überschaubar bleiben, stellt sich für viele Anleger früher oder später die Frage:

Geht das auch regelmäßiger – und gleichzeitig ertragreicher?

Genau hier setzen moderne Festzinsanlagen an.

Anstatt auf feste Ausschüttungstermine zu warten, fließen die Erträge hier kontinuierlich. Anleger stellen Kapital für laufende Finanzierungen zur Verfügung, etwa in Unternehmens-, Konsumenten-, landwirtschaftliche oder immobilienbesicherte Kredite und erhalten dafür Zinsen, die sich über die Zeit hinweg aufbauen.

Für den Cashflow bedeutet das:

Erträge entstehen laufend statt in festen Abständen: Zinsen werden je nach Plattform täglich oder monatlich gutgeschrieben, statt nur wenige Male im Jahr.

Die Rendite liegt spürbar höher: In vielen Modellen bewegen sich die Zinssätze im Bereich von etwa 8 bis 12 % pro Jahr.

Reinvestitionen passieren automatisch: Freie Beträge können direkt wieder angelegt werden, wodurch der Zinseszinseffekt ohne zusätzlichen Aufwand greift.

Die Erträge sind klar strukturiert: Statt von Ausschüttungsentscheidungen abhängig zu sein, basieren die Zinsen auf festen Konditionen.

Der Cashflow wird planbarer: Regelmäßige Rückflüsse sorgen für einen gleichmäßigeren Geldstrom im Alltag.

Unterm Strich entsteht so ein deutlich kontinuierlicherer Zahlungsfluss – und genau das ist es, was viele Anleger ursprünglich suchen, wenn sie an passives Einkommen denken.

Um beim Beispiel von vorhin zu bleiben, zeigt sich der Unterschied vor allem beim tatsächlichen Cashflow. Während Dividenden bei einem Kapitaleinsatz von 200.000 € nur einen vergleichsweise begrenzten monatlichen Betrag von 500 € liefern, ergibt sich bei Festzinsanlagen ein deutlich anderes Bild:

Durchschnittlicher Zinssatz: 11,4 %

Jährliche Erträge: 22.800 €

Das entspricht rund 1.900 € pro Monat vor Steuern.

Somit kann sich mit Festzinsanlagen oft ein deutlich höherer Cashflow erzielen lassen, ohne dass dafür ein entsprechend großes Vermögen aufgebaut werden muss.

Wie 11,4 % Rendite mit täglichen Zinsen entstehen

Renditen im Bereich von rund 10 bis 12 % pro Jahr wirken auf den ersten Blick ungewöhnlich – lassen sich jedoch durch die Struktur moderner Festzinsanlagen gut nachvollziehen.

Im Kern stellen Anleger ihr Kapital für laufende Finanzierungen zur Verfügung. Unternehmen, Projektträger oder Kreditnehmer nutzen dieses Kapital und zahlen dafür Zinsen über eine klar definierte Laufzeit.

Der entscheidende Unterschied zu klassischen Anlagen liegt darin, dass diese Finanzierungen in Marktsegmenten stattfinden, in denen höhere Zinssätze üblich sind – etwa bei kurzfristigen Krediten, Zwischenfinanzierungen oder spezialisierten Projekten.

Hinzu kommt ein weiterer Vorteil: Digitale Plattformen arbeiten effizienter als traditionelle Banken. Teile der Marge, die sonst bei Finanzinstituten verbleiben würden, werden direkt an Anleger weitergegeben – in Form höherer Zinsen.

Gleichzeitig gilt: Höhere Renditen gehen immer mit einer entsprechenden Risikoprämie einher. Entscheidend ist daher nicht nur die Höhe der Zinsen, sondern die Struktur der Investments – etwa Besicherung, Diversifikation und Auswahl der Plattform.

Genau diese Kombination aus höheren marktüblichen Zinssätzen, effizienteren Strukturen und kalkulierter Risikoprämie bildet die Grundlage für Renditen im zweistelligen Bereich.

Fazit: Die moderne Alternative zu Dividenden

Dividenden bleiben ein bewährter Bestandteil vieler Portfolios. Ihre Rendite und ihr Ausschüttungsrhythmus sind jedoch begrenzt und oft nicht auf regelmäßigen Cashflow ausgelegt.

Festzinsanlagen bieten hier einen anderen Ansatz. Durch kontinuierliche Zinszahlungen und höhere Renditen entsteht ein deutlich gleichmäßigerer und spürbar größerer Einkommensstrom.

Für Anleger, die gezielt laufende Erträge aufbauen möchten, kann das eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative zu klassischen Dividendenstrategien sein.



Einen Überblick über geeignete Anbieter und deren Modelle bietet der Vergleich der sieben besten EU-regulierten Festzinsplattformen. Dort wird deutlich, wie sich unterschiedliche Strategien kombinieren lassen, um einen stabilen und planbaren Cashflow aufzubauen.