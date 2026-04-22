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    Aktien Frankfurt

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    Dax gibt Gewinn ab - Deutsche Telekom sehr schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt Gewinne nahezu ab, bleibt über 200‑Tage-Linie
    • Infineon vorne, ASM Ausblick treibt Kurs um 3 Prozent
    • Deutsche Telekom erwägt Kombination mit T‑Mobile US
    Aktien Frankfurt - Dax gibt Gewinn ab - Deutsche Telekom sehr schwach
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch gegen Mittag seine Gewinne nahezu abgegeben. Beim Stand von 24.287 Punkten hält sich der deutsche Leitindex aber noch über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Die Papiere des Halbleiterherstellers Infineon lagen mit einem Zuwachs von 3 Prozent vorne und profitierten von einem überraschend guten Ausblick des niederländischen Konkurrenten ASM International .

    Der MDax mit den mittelgroßen Werten notierte mit plus 0,09 Prozent auf 31.376 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx kam nur wenig voran.

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    Dass US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe mit dem Iran am Vortag überraschend einseitig für verlängert erklärte, nahmen Anleger zur Kenntnis. Ein Kurstreiber war es nicht, auch weil die US-Seeblockade iranischer Häfen wohl fortgesetzt wird. Eine erneute Eskalation bleibe damit jederzeit möglich, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Anleger nähmen die Nachricht über eine Verlängerung der Waffenruhe mit viel Skepsis und Vorbehalten auf.

    Im Dax profitierten Siemens mit plus ein Prozent von Zahlen des Schweizer Technologiekonzerns ABB , der im ersten Quartal den Umsatz deutlich steigern und beim Auftragseingang spürbar zulegen konnte.

    Die Deutsche Telekom erwägt Bloomberg-Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US . Am Markt überwog die Skepsis. Die regulatorischen Hürden für einen möglichen Zusammenschluss seien erheblich, gaben die Analysten von Bernstein Research zu Bedenken. Ohne einen deutlichen Aufschlag auf die Bewertung dürften die Aktionäre von T-Mobile US zudem kaum damit einverstanden sein, hieß es. Die T-Aktien verloren 3,4 Prozent.

    Im MDax gerieten Tui nach gesenkter Prognose unter Druck. Die Papiere des Reisekonzerns verloren als schwächster Index-Wert 2,7 Prozent. Die Aussicht auf mehr Gewinn im laufenden Jahr trieb dagegen die Aktien des Düngemittelherstellers K+S mit einem Plus von mehr als 6 Prozent an die MDax-Spitze.

    Die Titel des Laserspezialisten LPKF , Ende des vergangenen Jahres noch aus dem Nebenwerteindex SDax abgestiegen, schnellten erneut hoch. Das Plus belief sich zuletzt auf mehr als ein Fünftel. Binnen eines Monats haben sie sich damit in etwa verdreifacht./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 81,40 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um +79,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +196,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 426,24 Mio..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -43,02 %/-48,72 % bedeutet.




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