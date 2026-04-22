Heidelberger Druckmaschinen Aktie klettert deutlich - 22.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen. Mit einer Performance von +4,31 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,5615€, mit einem Plus von +4,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Der heutige Anstieg bei Heidelberger Druckmaschinen konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -20,39 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -22,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,70 %. Im Jahr 2026 gab es für Heidelberger Druckmaschinen bisher ein Minus von -25,65 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,89 % 1 Monat +6,70 % 3 Monate -20,39 % 1 Jahr +39,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Stand: 22.04.2026, 12:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Heidelberger Druckmaschinen. Diskutiert werden potenzielle Kursziele (bis 2,81 €), kurzfristige Niveaus (ca. 1,30 €) und fundamentale Aussichten. Aufbau neuer Geschäfte (Drohnenabwehr mit ONBERG, Verpackungsdruck) werden mit Umsatzprognosen für 2026–2028 (20–50 Mio; 80–150 Mio; >200 Mio €) verknüpft. Risiken: lange Beschaffungszyklen, politische Abhängigkeiten; positives Signal von Warburg/Onberg.

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 477,42 Mio.EUR € wert.

Die Straße von Hormus ist derzeit eines der meistzitierten geopolitischen Schlagworte in den internationalen Medien. Parallel dazu werden seit Monaten mögliche Engpassszenarien bei kritischen Metallen intensiv diskutiert. Die Bewertung von Hightech- …

So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberger Druckmaschinen

Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,12 %. Koenig & Bauer notiert im Plus, mit +0,82 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.