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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Tui nach Gewinnwarnung auf 'Market-Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Tui auf Market-Perform 9,20 Euro
    • Umsatzprognose ausgesetzt, Ebit Prognose gesenkt
    • Schwache Nachfrage, Treibstoff abgesichert
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Tui nach Gewinnwarnung auf 'Market-Perform'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Prognoseüberarbeitungen durch den Reiseveranstalter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sei ausgesetzt und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt worden, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst auf die schwache Nachfrage. Bemerkenswert sei, dass dies keine Warnung sei, die in erster Linie auf gestiegene Treibstoffkosten zurückgehe, da 83 Prozent des Kerosins für den Sommer und 80 Prozent des Kreuzfahrttreibstoffs abgesichert seien./ck/rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 6,99 auf Tradegate (22. April 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +43,18 %/+28,87 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,20, was eine Steigerung von +31,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Fuel‑Hedging (Q1: 78% Sommer, 59% Winter) und Berichte, dass Teile im März/April zu rund $100 gehedgt wurden, auf Gewinn und Bewertung. Diskutiert werden Buchungszurückhaltung, Aussetzung der Umsatzprognose, eine Gewinnwarnung mit bis zu ~€500 Mio. EBIT‑Impact, der Q2‑Ausblick (+5–25 Mio. bereinigtes EBIT) sowie Kursziele/Crashszenarien (rund €3,50–4,50) und die Frage, ob die Aktie nach dem Update kaufenswert ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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