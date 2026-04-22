ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Tui nach Gewinnwarnung auf 'Market-Perform'
- Bernstein belässt Tui auf Market-Perform 9,20 Euro
- Umsatzprognose ausgesetzt, Ebit Prognose gesenkt
- Schwache Nachfrage, Treibstoff abgesichert
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Prognoseüberarbeitungen durch den Reiseveranstalter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sei ausgesetzt und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt worden, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst auf die schwache Nachfrage. Bemerkenswert sei, dass dies keine Warnung sei, die in erster Linie auf gestiegene Treibstoffkosten zurückgehe, da 83 Prozent des Kerosins für den Sommer und 80 Prozent des Kreuzfahrttreibstoffs abgesichert seien./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 6,99 auf Tradegate (22. April 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,07 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +43,18 %/+28,87 % bedeutet.
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Das Neue ist die Buchungszurückhaltung und die Aussetzung der Umsatzprognose. Wieviel gehedged ist, ist jetzt recht irrelevant, da Teile bereits im April/März zum 100$ Ölpreis gehegde wurden. Entscheidend ist der Teil der vor der Krise gekauft wurde.
der Bayer weis auch nicht mehr was er so schreibt. Bei CRASH sollten es doch 3,50 Euro seinBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Zuvor abgesagte Reisen 15.05.2026 (Mein Schiff 5) und 17.05.2026 (Mein Schiff 4) finden doch wie geplant statt.
Die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 haben die Straße von Hormus sicher passiert und nehmen Kurs auf Kapstadt. Beide Schiffe werden im weiteren Verlauf wieder in den regulären Fahrplan integriert.
Im Zuge der Verlegung werden Crewwechsel in Kapstadt und Malta durchgeführt, bevor die Schiffe für den regulären Betrieb vorbereitet werden.
Damit gilt:
Die zunächst abgesagten Reisen ab 15.05.2026 (Heraklion, Mein Schiff 5) und 17.05.2026 (Triest, Mein Schiff 4) finden nun doch wie geplant statt.
Die Buchungen werden ab Montag wieder im System reaktiviert und sind dann vollständig einsehbar.
Gut zu wissen:
- Die betroffenen Gäste wurden bereits informiert. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die jeweiligen Vertriebspartner.
- Bereits stornierte Buchungen werden automatisch reaktiviert, sodass die Reisen wie geplant stattfinden können.