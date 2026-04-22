GoodData bringt „Agent Builder“ für den Einsatz von KI in Unternehmen auf den Markt

Unternehmen können nun innerhalb weniger Minuten gesteuerte Analyse-Agenten bereitstellen und dabei die volle Kontrolle über Konfiguration, Kontext und Skalierung behalten.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 22. April 2026 / GoodData, die KI-gestützte Plattform für Analytik und Entscheidungsintelligenz, gab heute die Einführung von Agent Builder bekannt, einer neuen Funktion, die die Plattform um eine dedizierte Umgebung für die Erstellung, Konfiguration und Skalierung von KI-Agenten im gesamten Unternehmen erweitert.

Agent Builder ermöglicht es Unternehmen, über KI-Assistenten mit Einzweckfunktion hinauszugehen und stattdessen mehrere, zweckgebundene Analyse-Agenten einzusetzen, die präzise konfiguriert, gesteuert und über Kunden, Arbeitsbereiche und Benutzergruppen hinweg skaliert werden können. Die Einführung geht auf eine wachsende Herausforderung für Unternehmen ein: Während Unternehmen bei KI-Agenten rasch von der Testphase zur Produktion übergehen, bleibt eine konsistente, sichere und skalierbare Bereitstellung über Geschäftsbereiche hinweg ohne erheblichen maßgeschneiderten Entwicklungsaufwand schwierig.

Von der Experimentierphase zur unternehmensweiten Skalierung

Während die meisten Analytics-Anbieter in den letzten Monaten grundlegende Agent-Funktionen eingeführt haben, stellen Unternehmen fest, dass die eigentliche Herausforderung nicht in der Entwicklung eines Agenten liegt – sondern in der Operationalisierung und Skalierung maßgeschneiderter Agenten, die in komplexen Umgebungen zuverlässig, gesteuert und kontextbewusst sind.

Agent Builder wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen, indem es Teams ermöglicht, produktionsreife Agenten innerhalb von Minuten zu starten und dabei die volle Kontrolle über Verhalten, Zugriff auf Daten und Bereitstellungsstruktur zu behalten.

Drei Kernprinzipien hinter Agent Builder

Einfache Entwicklung: Mit oder ohne Programmierung

Benutzer können Agenten mithilfe natürlicher Sprache oder Vorlagen erstellen und dabei Rolle, Fähigkeiten, Persönlichkeit, Wissen und Zugriff über eine Benutzeroberfläche konfigurieren – ganz ohne Programmierung. Fortgeschrittene Benutzer können Agenten über eine API erweitern.

Standardmäßig kontextbezogen: Fundiert und gesteuert