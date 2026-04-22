BARCLAYS stuft Redcare Pharmacy auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 110 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahres- und Erstquartalszahlen habe er seine Bewertungsmodelle für die Online-Apotheken überarbeitet, schrieb Guillaume Galland in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Redcare senkte er seine Umsatzprognosen für 2026 sowie 2027 um 7 beziehungsweise 12 Prozent und berücksichtigte dabei auch den Ausblick des Unternehmens. Für Konkurrent DocMorris revidierte Galland die entsprechenden Schätzungen nur um 1 beziehungsweise 2 Prozent nach unten./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 52,90EUR auf Tradegate (22. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Guillaume Galland
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Guillaume Galland
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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