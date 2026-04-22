BARCLAYS stuft DocMorris auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 6 auf 8 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach den Jahres- und Erstquartalszahlen sowie hinsichtlich des Ausblicks von Konkurrent DocMorris habe er seine Bewertungsmodelle für die Online-Apotheken überarbeitet, schrieb Guillaume Galland in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Redcare senkte er seine Umsatzprognosen für 2026 sowie 2027 um 7 beziehungsweise 12 Prozent. Für DocMorris revidierte Galland die entsprechenden Schätzungen nur um 1 beziehungsweise 2 Prozent nach unten./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 8,035EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.