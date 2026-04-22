ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro
- JPMorgan behält Danone auf Overweight mit 90
- Aktie steht auf Analyst Focus List der US-Bank
- Management bestätigt Ziele warnt vor gedämpftem Q2
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat Danone nach Quartals-Umsatzzahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Lebensmittelkonzerns habe die Jahresziele bestätigt und eine Geschäftsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ungeachtet des Vertrauens der Franzosen in eine Erholung befürchte sie aber, dass das angestrebte vergleichbare Wachstum für das zweite Quartal nach unten revidiert werden müsse. Auch die Margenverbesserung im Vergleich zum Vorjahr könnte moderater ausfallen als avisiert./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 68,42 auf Tradegate (22. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +2,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,03 %.
Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 46,47 Mrd..
DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -4,89 %/+39,01 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 90 Euro