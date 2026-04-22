JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 68,42 auf Tradegate (22. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +2,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,03 %.

Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 46,47 Mrd..

DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -4,89 %/+39,01 % bedeutet.