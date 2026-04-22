Bitcoin: UNFASSBAR!!!
n dieser Ausgabe besprechen wir spezifisch, was wir gestern mit AnFin analysiert hatten. Dazu diskutieren wir die Chancen, die wichtigsten Marken, Formationen und die aktuellsten Erwartungen.
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