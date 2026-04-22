DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Volatilität an den Märkten zum Ende des ersten Quartals dürfte sich in den Ergebnissen der britischen Banken für das erste Quartal bemerkbar machen, schrieb Robert Noble in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Handelserträge dürften gestiegen sein und höhere Zinserwartungen sollten die Hypothekenanträge beschleunigt haben./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 15,58EUR auf Tradegate (22. April 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Noble

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,5

Kursziel alt: 12

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,50 £ , was eine Steigerung von +7,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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