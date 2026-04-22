DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Volatilität an den Märkten zum Ende des ersten Quartals dürfte sich in den Ergebnissen der britischen Banken für das erste Quartal bemerkbar machen, schrieb Robert Noble in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Handelserträge dürften gestiegen sein und höhere Zinserwartungen sollten die Hypothekenanträge beschleunigt haben./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 15,58EUR auf Tradegate (22. April 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Noble
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14,5
Kursziel alt: 12
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Noble
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
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