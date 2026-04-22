DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola vor den am 29. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das Nettogewinnwachstum im ersten Quartal dürfte den Zielen des spanischen Versorgers für das Gesamtgeschäftsjahr entsprechen, schrieb James Brand in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 20,03EUR auf Tradegate (22. April 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: James Brand
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,50
Kursziel alt: 18,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Brand
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
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