JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Dünger- und Salzkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim bereinigten Barmittelzufluss klar positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die erhöhten Jahresziele für beide Kennziffern./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,88 % und einem Kurs von 15,88EUR auf Tradegate (22. April 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

