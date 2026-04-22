🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarlsberg (B) AktievorwärtsNachrichten zu Carlsberg (B)
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bierhersteller erwarten schwieriges Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Brauer erwarten 2026 weiteres schwieriges Jahr
    • Energie Rohstoffe und Logistik treiben Kosten
    • Absatzkrise führt zu mehr alkoholfreiem Bier
    Bierhersteller erwarten schwieriges Jahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Technische Wiederholung)

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Brauer-Bund erwartet nach einem historischen Absatzrückgang ein weiteres schwieriges Jahr für die Bierhersteller. Die Erwartungen an neue Impulse durch die Fußball-WM seien nicht hoch. "2026 wird für uns ein sehr hartes Jahr werden, eine Entspannung ist nicht in Sicht", sagte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. Die anhaltend schwache Konsumstimmung belaste Handel und Gastronomie ebenso wie die Brauer.

    Auch steigende Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik stellten erhebliche Herausforderungen dar. Die Mehrwegquote liege bei knapp 80 Prozent. Als einzige Getränkebranche erfüllten die Brauer damit die gesetzlichen Vorgaben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carlsberg B!
    Short
    902,19€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 9,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    730,35€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 8,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mögliche Impulse zur Fußball-WM hingen vom Erfolg der Nationalmannschaft und vom Sommerwetter ab. Sportliche Großereignisse seien kein Selbstläufer mehr. Selbst die Heim-EM 2024 setzte nur wenig Impulse für die Branche.

    Laut dem Verband Private Brauereien hat für 40 Prozent der Bierhersteller das wirtschaftliche Überleben oberste Priorität. Für die regionalen Privatbrauereien hätten aber auch neue Produkte und Anlagen einen großen Stellenwert.

    Der Absatz von alkoholhaltigem Bier brach 2025 in Deutschland um 5,8 Prozent ein. Viele Brauer produzieren verstärkt alkoholfreies Bier oder auch Limonaden. Laut Brauer-Bund haben alkoholfreie Biere 11 Prozent Anteil am Bierkonsum.

    Nach Angaben des Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Hendrik Streeck, trinkt ein großer Teil der Jugendlichen heute keinen oder nur sehr selten Alkohol. Das sei aus medizinischer Sicht grundsätzlich zu begrüßen./vd/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 110,1 auf Tradegate (22. April 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um -1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 111,64 Mrd..

    Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3528. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +1,48 %/+40,14 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bierhersteller erwarten schwieriges Jahr Der Deutsche Brauer-Bund erwartet nach einem historischen Absatzrückgang ein weiteres schwieriges Jahr für die Bierhersteller. Die Erwartungen an neue Impulse durch die Fußball-WM seien nicht hoch. "2026 wird für uns ein sehr hartes Jahr werden, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     