Bierhersteller erwarten schwieriges Jahr

Auch steigende Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik stellten erhebliche Herausforderungen dar. Die Mehrwegquote liege bei knapp 80 Prozent. Als einzige Getränkebranche erfüllten die Brauer damit die gesetzlichen Vorgaben.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Brauer-Bund erwartet nach einem historischen Absatzrückgang ein weiteres schwieriges Jahr für die Bierhersteller. Die Erwartungen an neue Impulse durch die Fußball-WM seien nicht hoch. "2026 wird für uns ein sehr hartes Jahr werden, eine Entspannung ist nicht in Sicht", sagte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. Die anhaltend schwache Konsumstimmung belaste Handel und Gastronomie ebenso wie die Brauer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mögliche Impulse zur Fußball-WM hingen vom Erfolg der Nationalmannschaft und vom Sommerwetter ab. Sportliche Großereignisse seien kein Selbstläufer mehr. Selbst die Heim-EM 2024 setzte nur wenig Impulse für die Branche.

Laut dem Verband Private Brauereien hat für 40 Prozent der Bierhersteller das wirtschaftliche Überleben oberste Priorität. Für die regionalen Privatbrauereien hätten aber auch neue Produkte und Anlagen einen großen Stellenwert.

Der Absatz von alkoholhaltigem Bier brach 2025 in Deutschland um 5,8 Prozent ein. Viele Brauer produzieren verstärkt alkoholfreies Bier oder auch Limonaden. Laut Brauer-Bund haben alkoholfreie Biere 11 Prozent Anteil am Bierkonsum.

Nach Angaben des Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Hendrik Streeck, trinkt ein großer Teil der Jugendlichen heute keinen oder nur sehr selten Alkohol. Das sei aus medizinischer Sicht grundsätzlich zu begrüßen./vd/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 110,1 auf Tradegate (22. April 2026, 12:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um -1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,43 %. Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 111,64 Mrd.. Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3528. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +1,48 %/+40,14 % bedeutet.



