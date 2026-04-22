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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt T-Mobile US auf Market-Perform
    • Bloomberg über möglichen Zusammenschluss mit DT
    • Transaktion dürfte netto negativ für T-Mobile Aktionäre
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Aktuell gebe es mehr Fragen als Antworten, doch sein Gesamteindruck sei, dass eine solche Transaktion netto negativ für die Aktionäre von T-Mobile US sein dürfte, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte es etwa zu einem Konglomeratsabschlag kommen, was er für wahrscheinlich halte, wären die T-Mobile-Aktionäre unverhältnismäßig stark davon betroffen./ck/rob/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 166,8 auf Tradegate (22. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +3,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 184,72 Mrd..

    T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,50USD. Von den letzten 6 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +46,46 %/+79,34 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,64$, was einem Rückgang von -10,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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