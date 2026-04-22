Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 166,8 auf Tradegate (22. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +3,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,63 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 184,72 Mrd..

T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,50USD. Von den letzten 6 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +46,46 %/+79,34 % bedeutet.