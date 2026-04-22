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    Onco-Innovations stärkt die innovative ONC010-Plattform – Mehr Fortschritt in der Krebstherapie

    Onco‑Innovations meldet wichtige Fortschritte: Eine neue HPLC‑Analysemethode und erfolgreiche Scale‑up‑Chargen stärken die Entwicklung seiner ONC010‑Plattform.

    Onco-Innovations stärkt die innovative ONC010-Plattform – Mehr Fortschritt in der Krebstherapie
    Foto: adobe.stock.com
    • Onco-Innovations schloss mit Dalton Pharma Services die Entwicklung einer RP‑HPLC‑Analysemethode zur Reinheitsbestimmung des Zwischenprodukts „Intermediate 1“ (Monomer) für seine polymerbasierte ONC010‑Plattform ab.
    • Vor‑Validierungsdaten zeigten hohe Empfindlichkeit für die Erkennung von Verunreinigungen bei niedrigen Schwellen, ausgezeichnete Linearität und konsistentes chromatographisches Verhalten.
    • Die Methode soll in der laufenden Entwicklung und für künftige GMP‑konforme Herstellungsaktivitäten genutzt werden und bildet die Grundlage formaler analytischer Prüfverfahren im CMC‑Programm.
    • Prozessentwicklung erzielte erfolgreiche Scale‑up‑Chargen (~20 g und 181 g) mit jeweils ≥98 % Reinheit (HPLC), was Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit des Monomersyntheseprozesses unterstützt; zusätzlich wurden Synthese‑ und Reinigungsschritte optimiert.
    • Onco‑Innovations ist ein kanadisches Onkologie‑Unternehmen mit einer PNKP‑Inhibitor‑Plattform (Fokus Darmkrebs), bereitet eine für dieses Jahr geplante Phase‑1‑Studie vor, führt GLP‑Studien durch und baut Partnerschaften (u. a. RDI Partners) sowie eine Tochtergesellschaft in Australien auf.
    • Die Mitteilung ist als Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH gekennzeichnet; es bestehen bezahlte Beziehungen zum Emittenten sowie Hinweise auf Interessenkonflikte und hohe Risiken für Anleger (keine unabhängige Anlageberatung).

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7395EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,21 % im Plus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7520EUR das entspricht einem Plus von +1,69 % seit der Veröffentlichung.


    Onco-Innovations

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    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ
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