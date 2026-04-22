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    Te Connectivity Aktie verliert deutlich an Wert - -6,76 % - 22.04.2026

    Am 22.04.2026 ist die Te Connectivity Aktie, bisher, um -6,76 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Te Connectivity Aktie.

    Besonders beachtet! - Te Connectivity Aktie verliert deutlich an Wert - -6,76 % - 22.04.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Te Connectivity aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.04.2026

    Die Te Connectivity Aktie ist bisher um -6,76 % auf 193,00 gefallen. Das sind -14,00  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Te Connectivity Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,76 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Te Connectivity in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,79 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Te Connectivity Aktie damit um -3,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,71 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +5,85 % gewonnen.

    Während Te Connectivity deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,56 %.

    Te Connectivity Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,98 %
    1 Monat +22,71 %
    3 Monate +4,79 %
    1 Jahr +86,55 %
    Stand: 22.04.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Te Connectivity Aktie

    Es gibt 267 Mio. Te Connectivity Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,15 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Te Connectivity Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Te Connectivity Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Te Connectivity

    -4,33 %
    +2,97 %
    +23,81 %
    +4,00 %
    +85,71 %
    +48,51 %
    ISIN:IE000IVNQZ81WKN:A40R4H
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