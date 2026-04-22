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    USD/TRY

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    Kaum Bewegung USD/TRY - Veränderung +0,02 %

    Kaum Bewegung: USD/TRY pendelt um 44,92410 TRY.

    USD/TRY - Kaum Bewegung USD/TRY - Veränderung +0,02 %
    Foto:
    USD/TRY tritt auf der Stelle. Mit +0,02 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 44,92410TRY.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,37 %
    1 Monat +1,38 %
    3 Monate +3,73 %
    1 Jahr +17,39 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte USD/TRY bei 8,319826TRY. Aus einer Anlage von 1.000TRY wäre bis heute bei einem Kurs von 44,92410TRY ein Wert von 5.399,64TRY geworden – ein Gewinn von +439,96 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Seit den Reformen von 2005 steht die Türkische Lira immer wieder im Fokus internationaler Märkte. Hohe Inflation und geopolitische Spannungen belasten den Kurs gegenüber dem Euro. Das Paar EUR-TRY zeigt deutlich, wie empfindlich die türkische Wirtschaft auf Zinsentscheidungen und Kapitalflüsse reagiert. Investoren verfolgen den Lirakurs daher besonders aufmerksam.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/TRY

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    +1,38 %
    +3,73 %
    +17,39 %
    +131,70 %
    +439,96 %
    +1.477,90 %
    +3.227,76 %





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