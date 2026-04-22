Silber explodiert plus +1,78 % auf 78,04 USD

+1,78 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,24 % 1 Monat +15,69 % 3 Monate -16,35 % 1 Jahr +139,07 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 78,04. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,67223USD. Heute steht er bei 78,04USD. Das Investment wäre auf 31.631,7USD gewachsen – eine Steigerung von +216,32 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig Abwärtsdruck, z. B. Fall auf 72,28 USD (Bärenattacke). Langfristig werden extremes Kursziel von 500 USD oder 85–90 USD diskutiert (mit Inflationsbezug). Konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht quantifiziert angegeben; Fundamentale/technische Einschätzungen bleiben unspezifisch.