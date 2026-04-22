Silberpreis
Silber explodiert plus +1,78 % auf 78,04 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +1,78 % bei 78,04 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,24 %
|1 Monat
|+15,69 %
|3 Monate
|-16,35 %
|1 Jahr
|+139,07 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,67223USD. Heute steht er bei 78,04USD. Das Investment wäre auf 31.631,7USD gewachsen – eine Steigerung von +216,32 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig Abwärtsdruck, z. B. Fall auf 72,28 USD (Bärenattacke). Langfristig werden extremes Kursziel von 500 USD oder 85–90 USD diskutiert (mit Inflationsbezug). Konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht quantifiziert angegeben; Fundamentale/technische Einschätzungen bleiben unspezifisch.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|370,00EUR
|+1,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,16EUR
|+1,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|269,68EUR
|+1,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|402,78EUR
|+1,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,88EUR
|+3,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|620,40EUR
|+2,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,92EUR
|+1,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,50EUR
|+1,50 %
|Long
|1
|0,00
|130,07EUR
|+0,92 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,085EUR
|-0,92 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.