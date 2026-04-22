innoscripta SE: 4,00 € Dividende & Bestätigung des Kapitalmarktexperten-Aufsichtsrats
Die innoscripta SE meldet starke Zustimmung ihrer Aktionäre: Hohe Präsenz, klare Beschlüsse, bestätigter Aufsichtsrat und attraktive Dividende prägen die Hauptversammlung 2025.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Hauptversammlung beschloss eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
- Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit von über 97,6 % angenommen.
- Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Philipp von Ilberg, Stefan Berndt‑von Bülow und Dr. Erik Massmann; Aufsichtsrat verfügt über starke Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsexpertise (u. a. IPO-/Börsenerfahrung).
- Aktionäre stimmten der Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes von München nach Tutzing zu; operative Bereiche verbleiben in München, Köln und Frankfurt.
- Auf der Hauptversammlung waren 91,7 % des Aktienkapitals vertreten; vollständige Abstimmungsergebnisse sind im Investorenbereich der Website verfügbar.
- innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform zur Organisation und Steuerung von Forschungs‑ und Entwicklungsaktivitäten an.
Der Kurs von innoscripta lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,78 % im
Minus.
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