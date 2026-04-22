Silber-Schock!
Diese neue Steuerfalle trifft jetzt alle Silber-Anleger
Bislang galt: Wer Silber kauft, muss anders als bei Gold 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Über Zollfreilager ließ sich dies jedoch umgehen. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Die Silber-Branche ist geschockt.
Für Silberanleger war dies lange ein legaler Vorteil mit großem Reiz. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Eine neue steuerliche Regelung des Bundesfinanzministeriums macht ein beliebtes Modell zur umsatzsteuerfreien Lagerung von Silber und anderen Metallen in deutschen Zollfreilagern zunichte.
Das ist vor allem deshalb brisant, weil Silber anders als Gold nicht steuerfrei ist. Wer das Edelmetall kauft, zahlt 19 Prozent Mehrwertsteuer. Genau diese Belastung ließ sich bislang in bestimmten Konstellationen über die Lagerung im Zollfreilager vermeiden. Laut dem Handelsblatt ist dieser Weg nun massiv eingeschränkt.
Die Folgen zeigen sich bereits: Händler reagieren sofort. Granvalora hat Transaktionen außer bei Gold bereits eingestellt. Betroffen sind demnach Käufe nach dem 9. April. Bereits erworbene Bestände sollen dagegen umsatzsteuerfrei bleiben.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion