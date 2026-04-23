Steht die CrowdStrike-Aktie vor einem Kurssprung?

Die Aktie des US-Cybersicherheitsunternehmens CrowdStrike könnte vor einer deutlichen Erholung stehen. Laut einer aktuellen Einschätzung der Investmentbank KeyBanc bietet das Papier trotz wachsender Konkurrenz durch künstliche Intelligenz erhebliches Aufwärtspotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

KeyBanc stufte die CrowdStrike-Aktie von "Sector Weight" auf "Overweight" hoch und setzte ein Kursziel von 525 US-Dollar fest. Die Analysten sehen insbesondere strukturelle Wachstumstreiber im Cybersecurity-Sektor, die durch neue KI-Technologien sogar noch verstärkt werden könnten.

Claude Mythos sorgt für Unruhe

Auslöser der jüngsten Marktverunsicherung war die Einführung von "Claude Mythos", einem neuen KI-Modell des Unternehmens Anthropic mit fortschrittlichen Cybersecurity-Fähigkeiten. Das System wurde Anfang des Monats in einer begrenzten Testphase an große Technologiekonzerne wie Google und Apple ausgerollt.

Die Nachricht hatte Investoren zunächst verunsichert. Viele Marktteilnehmer befürchteten, dass KI-basierte Sicherheitslösungen klassische Anbieter wie CrowdStrike unter Druck setzen könnten. Bereits Ende März hatten Berichte über die Entwicklung von Mythos zu Kursrückgängen im gesamten Sektor geführt.

Angst vor KI wird Budgets antreiben

KeyBanc-Analyst Eric Heath sieht die Entwicklung jedoch differenzierter. In einer Mitteilung an Kunden betonte er, dass gerade die Sorge vor neuen KI-gestützten Bedrohungen die Investitionen in Cybersicherheit erhöhen dürfte.

"Wir betrachten Mythos als Katalysator für steigende Sicherheitsbudgets", schrieb Heath. "Die Breite und Tiefe der Falcon-Plattform ist hervorragend positioniert, um sowohl kurzfristige Sicherheitsanforderungen als auch langfristige Runtime-Schutzbedürfnisse zu bedienen."

Wettbewerb durch KI

Trotz der Ambitionen von KI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI im Cybersecurity-Bereich sieht KeyBanc weiterhin klare Wettbewerbsvorteile für CrowdStrike. Entscheidend seien die Spezialisierung auf Cybersicherheit, die starke Marktstellung im Bereich Runtime-Schutz sowie die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie.

"CrowdStrike dürfte seine Wettbewerbsfähigkeit behalten", so Heath weiter. "Das Unternehmen überzeugt durch Fokus, Plattformbreite und operative Stärke."

Breite Unterstützung an der Wall Street

Die optimistische Einschätzung von KeyBanc steht im Einklang mit der Mehrheitsmeinung unter Analysten. Von insgesamt 56 Experten, die die Aktie beobachten, empfehlen laut Daten von LSEG 42 den Kauf oder vergeben ein "Strong Buy"-Rating.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



