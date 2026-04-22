JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 7,058 auf Tradegate (22. April 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,07 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +42,86 %/+28,57 % bedeutet.