ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro
- JPMorgan belässt Tui auf Overweight mit 13,50
- Umsatzprognose ausgesetzt und Ebit gesenkt
- Aktiv in Türkei Ägypten Zypern kein großer Effekt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die wegen des Iran-Kriegs ausgesetzte Umsatzprognose und das gesenkte operative Ergebnisziel (Ebit) kämen nicht völlig überraschend, wie die überschaubare Kursreaktion zeige, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Reisekonzern sei in den nicht weit vom Iran entfernten Ländern Türkei, Ägypten und Zypern sehr aktiv. Deutliche Auswirkungen des Konflikts auf das kommende Jahr erwartet Puri derzeit nicht. Allerdings könnte die Entwicklung des Konjunkturumfelds die Nachfrage beeinträchtigen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 10:01 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 7,058 auf Tradegate (22. April 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,07 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +42,86 %/+28,57 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 13,50 Euro
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.
Das Neue ist die Buchungszurückhaltung und die Aussetzung der Umsatzprognose. Wieviel gehedged ist, ist jetzt recht irrelevant, da Teile bereits im April/März zum 100$ Ölpreis gehegde wurden. Entscheidend ist der Teil der vor der Krise gekauft wurde.
der Bayer weis auch nicht mehr was er so schreibt. Bei CRASH sollten es doch 3,50 Euro seinBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Zuvor abgesagte Reisen 15.05.2026 (Mein Schiff 5) und 17.05.2026 (Mein Schiff 4) finden doch wie geplant statt.
Die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 haben die Straße von Hormus sicher passiert und nehmen Kurs auf Kapstadt. Beide Schiffe werden im weiteren Verlauf wieder in den regulären Fahrplan integriert.
Im Zuge der Verlegung werden Crewwechsel in Kapstadt und Malta durchgeführt, bevor die Schiffe für den regulären Betrieb vorbereitet werden.
Damit gilt:
Die zunächst abgesagten Reisen ab 15.05.2026 (Heraklion, Mein Schiff 5) und 17.05.2026 (Triest, Mein Schiff 4) finden nun doch wie geplant statt.
Die Buchungen werden ab Montag wieder im System reaktiviert und sind dann vollständig einsehbar.
Gut zu wissen:
- Die betroffenen Gäste wurden bereits informiert. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die jeweiligen Vertriebspartner.
- Bereits stornierte Buchungen werden automatisch reaktiviert, sodass die Reisen wie geplant stattfinden können.