JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee geht laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick davon aus, dass die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen umsatzseitig positiv überraschen werden. Auch der Umsatzausblick auf das neue Quartal sollte dank einer anhaltenden Geschäftsdynamik zu steigenden Schätzungen führen. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte indes den Bruttomargen gelten. Der Experte erwartet, dass Apple hier ebenfalls gut positioniert für eine positive Überraschung ist./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 228,2EUR auf Tradegate (22. April 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte