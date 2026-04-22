JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee geht laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick davon aus, dass die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen umsatzseitig positiv überraschen werden. Auch der Umsatzausblick auf das neue Quartal sollte dank einer anhaltenden Geschäftsdynamik zu steigenden Schätzungen führen. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte indes den Bruttomargen gelten. Der Experte erwartet, dass Apple hier ebenfalls gut positioniert für eine positive Überraschung ist./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 228,2EUR auf Tradegate (22. April 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

