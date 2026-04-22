🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAd Pepper Media International AktievorwärtsNachrichten zu Ad Pepper Media International
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ad Pepper Media: Rekord-Quartal & EBITDA-Ausblick für 2026!

    ad pepper media startet 2026 mit Rekordzahlen: Umsatz und EBITDA legen im ersten Quartal rasant zu und markieren das stärkste Auftaktviertel der Firmengeschichte.

    Ad Pepper Media: Rekord-Quartal & EBITDA-Ausblick für 2026!
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • Das erste Quartal 2026 war das stärkste in über 25 Jahren Firmengeschichte von ad pepper media, mit einem EBITDA von 6,5 bis 7,5 Mio. EUR erwartet
    • Der Umsatz im Q1 2026 stieg auf 18,727 Mio. EUR, was mehr als doppelt so hoch ist wie im Vorjahresquartal (5,284 Mio. EUR)
    • Das Segment solute erzielte im Q1 2026 einen Umsatz von 14,77 Mio. EUR und ein EBITDA von 1,454 Mio. EUR, mit einem Wachstum des EBITDA um 70 %
    • Das Segment Webgains wuchs um 12 % auf 3,957 Mio. EUR Umsatz, das EBITDA stieg um 60 % auf 739.000 EUR
    • Das gesamte EBITDA der Gruppe lag im Q1 2026 bei 1,531 Mio. EUR, deutlich höher als im Vorjahr (84.000 EUR), und die Liquiditätsreserve beträgt 27,606 Mio. EUR ohne Fremdverbindlichkeiten
    • Für das Gesamtjahr 2026 wird ein EBITDA zwischen 6,5 Mio. und 7,5 Mio. EUR prognostiziert, basierend auf dem starken Jahresauftakt

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Ad Pepper Media International ist am 21.05.2026.

    Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,36 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9600EUR das entspricht einem Plus von +3,14 % seit der Veröffentlichung.


    Ad Pepper Media International

    +6,52 %
    +12,88 %
    +12,88 %
    -1,42 %
    +19,83 %
    +36,27 %
    -57,49 %
    +21,40 %
    -65,41 %
    ISIN:NL0000238145WKN:940883
    Ad Pepper Media International direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ad Pepper Media: Rekord-Quartal & EBITDA-Ausblick für 2026! ad pepper media startet 2026 mit Rekordzahlen: Umsatz und EBITDA legen im ersten Quartal rasant zu und markieren das stärkste Auftaktviertel der Firmengeschichte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     