Ad Pepper Media: Rekord-Quartal & EBITDA-Ausblick für 2026!
ad pepper media startet 2026 mit Rekordzahlen: Umsatz und EBITDA legen im ersten Quartal rasant zu und markieren das stärkste Auftaktviertel der Firmengeschichte.
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- Das erste Quartal 2026 war das stärkste in über 25 Jahren Firmengeschichte von ad pepper media, mit einem EBITDA von 6,5 bis 7,5 Mio. EUR erwartet
- Der Umsatz im Q1 2026 stieg auf 18,727 Mio. EUR, was mehr als doppelt so hoch ist wie im Vorjahresquartal (5,284 Mio. EUR)
- Das Segment solute erzielte im Q1 2026 einen Umsatz von 14,77 Mio. EUR und ein EBITDA von 1,454 Mio. EUR, mit einem Wachstum des EBITDA um 70 %
- Das Segment Webgains wuchs um 12 % auf 3,957 Mio. EUR Umsatz, das EBITDA stieg um 60 % auf 739.000 EUR
- Das gesamte EBITDA der Gruppe lag im Q1 2026 bei 1,531 Mio. EUR, deutlich höher als im Vorjahr (84.000 EUR), und die Liquiditätsreserve beträgt 27,606 Mio. EUR ohne Fremdverbindlichkeiten
- Für das Gesamtjahr 2026 wird ein EBITDA zwischen 6,5 Mio. und 7,5 Mio. EUR prognostiziert, basierend auf dem starken Jahresauftakt
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Ad Pepper Media International ist am 21.05.2026.
Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,36 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9600EUR das entspricht einem Plus von +3,14 % seit der Veröffentlichung.
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