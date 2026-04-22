Preis für Opec-Öl gesunken
- Opec-Korbpreis gesunken auf 96,31 Dollar je Barrel
- Rückgang um 1,43 US-Dollar im Vergleich zum Montag
- Opec berechnet Preis nach wichtigsten Sorten
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 96,31 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,43 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/la/stk
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Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.