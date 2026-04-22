Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Anfang Februar
- Bitcoin erreicht höchsten Stand seit Anfang Februar
- Kurs um 78.300 bis 78.446 Dollar gehandelt
- Unterstützungsbereich bei etwa 72.000 Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoins hat am Mittwoch weiter zugelegt und den höchsten Stand seit Anfang Februar erreicht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise 78.446 US-Dollar. Zuletzt wurde der Bitcoin wieder etwas tiefer bei knapp 78.300 Dollar gehandelt.
Für Zuversicht sorgte, dass US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe mit dem Iran überraschend einseitig für verlängert erklärt hatte. Dies milderte etwas die mit dem Ölpreisschub im Zuge des Iran-Kriegs aufgekommenen Konjunktur- und Inflationssorgen, auch wenn die Preise für Rohöl weiter auf hohem Niveau notieren.
Auch andere Kryptowährungen wie Ether oder Solana legten zu. "Die Verlängerung der Waffenruhe sendet ein klares Signal der Entspannung", sagte Marktexperte Timo Emden von Emden Research.
Paul Howard, Senior Director beim Market-Maker Wincent, ergänzte: "Kurzfristig hängt die Kursentwicklung des Bitcoins weiterhin stark von dem gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld ab." Aus markttechnischer Sicht betrachtet der Experte den Bereich um 72.000 Dollar als wichtige Unterstützungszone. Das Aufwärtspotenzial werde durch einen Widerstand bei etwa 79.000 Dollar begrenzt. In diesem Bereich liegen mehrere markante Zwischenhochs von Anfang Februar./la/jkr/stk
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Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #13
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1570
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 zurückgewonnen. Der feste Wochenschluss könnte zum Start in die neue Woche am Montag für eine Erholung an die 1,16er-Marke sorgen. Mit Blick auf die geopolitische Lage bleiben jedoch auch gegenteilige Impulse möglich.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1630
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Nächste Widerstände: 1,1575 | 1,1616 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1495 | 1,1414 = Vorwochentief | 1,1391
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob sich die Erholungstendenz durchsetzt oder erneut Korrekturdruck in den Markt kommt. Im Idealfall könnte der 1,17er-Bereich angesteuert werden, erneute Schwäche hingegen Druck auf die 1,15er-Marke ausüben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1590 bis 1,1690 alternativ 1,1490 bis 1,1590
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart stützt sich der Kurs an der 1,14er-Marke für eine Zwischenerholung. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro am 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand treffen und unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben. Daraufhin wäre eine Tendenz in Richtung der 1,13er-Marke zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1470 bis 1,1710
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte der Kurs nach Erholung an die 200-Tage-Linie wieder deutlich nachgeben. Damit würde der 1,13er-Bereich erneut ins Visier geraten. Sollten die gleitenden Durchschnitte hingegen zurückgewonnen werden, dürfte sich weitere Erholungsstimmung durchsetzen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1320 bis 1,1560 alternativ 1,1650 bis 1,1810
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading