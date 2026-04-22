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    Malboro-Aktie

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    Dividendenperle Philip Morris: Gewinne verraucht?

    Philip Morris International: eine Dividendenperle. Der Tabakriese macht seine Gewinne aber nicht nur mit blauem Dunst.

    Für Sie zusammengefasst
    Malboro-Aktie - Dividendenperle Philip Morris: Gewinne verraucht?
    Foto: Unsplash

    Eine Herde wilder Mustangs prescht durch die Prärie, die Erde spritzt und fliegt von den fliehenden Hufen: Und hinterher jagen Cowboys, die Herde ins Gatter treibend. Dann, am Lagerfeuer: Eine Zigarette. So in einem Werbespot fürs Kino 2003. 

    Großes Gefühl von Weite und Freiheit verbunden mit: dem Qualmstengel. So damals. Heute wird eher weniger Dampf abgelassen, denn der Tabakriese macht beinahe zur Hälfte seine Gewinne mit rauchfreien Produkten.

    Philip Morris International, bekannt unter anderem durch die Marke Malboro, veröffentlichte am Mittwoch seine Geschäftsergebnisse für das erste Quartal.

    Schon längst macht das US-amerikanische Unternehmen seine Gewinne nicht nur mit dem Tabakgeschäft. Das rauchfreie Geschäft von Philip Morris macht 43 Prozent des gesamten Nettoumsatzes aus. Die rauchfreien Produkte des Unternehmens sind mittlerweile in 108 Märkten erhältlich.

    Bekanntgegeben wurde nun am Mittwoch, dass der Umsatz organisch um 2,7 Prozent stieg, was hauptsächlich auf positive Preisentwicklungen im internationalen Tabakgeschäft zurückzuführen ist, wie das Unternehmen mitteilte. 

    Sowohl das Geschäft mit rauchfreien Produkten (plus 12,4 Prozent, organisch 5,3 Prozent) als auch das mit Tabakprodukten (plus 6,7 Prozent, organisch 0,9 Prozent) trugen im Quartal wesentlich zum Ergebnis bei.

    Das gesamte Versandvolumen ging um 1,9 Prozent zurück, was vor allem auf einen Rückgang von 5,1 Prozent im Zigarettengeschäft und einen Rückgang von 16,1 Prozent im Geschäft mit oralen SFP zurückzuführen ist (nikotinfreie Ersatzprodukte).

    Philip Morris International

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    ISIN:US7181721090WKN:A0NDBJ
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    Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) von 1,96 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung der Analysten von 1,83 US-Dollar sowie den Vorjahreswert von 1,69 US-Dollar.

    "Unsere Ergebnisse im ersten Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen. Dank der herausragenden Leistungen von IQOS konnte der Konzern im Vergleich zum starken Vorjahreswert ein sehr gutes Wachstum verzeichnen", betonte CEO Jacek Olczak. 

    Für das Gesamtjahr erwartet der Tabakriese einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 8,36 bis 8,51 US-Dollar (Mittelwert 8,435 US-Dollar) gegenüber der vorherigen Prognose von 8,38 bis 8,53 US-Dollar und der Konsensschätzung von 8,38 US-Dollar. Für das Gesamtjahr wird ein organisches Umsatzwachstum von 5  bis 7 Prozent prognostiziert. Philip Morris zahlt eine Dividende von 3,6 Prozent je Aktie.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 135EUR auf Tradegate (22. April 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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