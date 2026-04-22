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    Windfall Geotek setzt sein KI-System bei der Auffindung von Gold-, Silber- und Kupferzielen im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources in British Columbia ein

    Windfall Geotek setzt sein KI-System bei der Auffindung von Gold-, Silber- und Kupferzielen im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources in British Columbia ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

     

    Brossard, Québec / 22. April 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein Pionier im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein proprietäres KI-System auf Basis maschinellen Lernens einsetzen wird, um die Firma Hi-View Resources bei der Auffindung von Gold-, Silber- und Kupfer-Explorationszielen in deren Projekt Toodoggone zu unterstützen. Das Projekt befindet sich in der äußerst aussichtsreichen Region Golden Horseshoe im bekannten Gold- und Kupferbergbaurevier Toodoggone in British Columbia.

     

    Hi-View Resources Inc. notiert an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol GXLD. Der Gesamtwert des Vertrags beläuft sich auf 60.000 $.

     

    Die Geologie des Projekts Toodoggone ist durch eine Inselbogen-Formation gekennzeichnet. Diese setzt sich zusammen aus mafisch-intermediären Bogenvulkaniten (Augit-porphyrischer Basalt bis hin zu Andesitströmen, Autobrekzien, Brekzien und Tuffstein) sowie vulkanoklastischem Konglomerat und Sandstein mit Argillit-, Schluffstein- und Grauwacke-Einlagerungen und stellenweise Plattformkarbonat in Form von dickschichtigem Kalkstein bis hin zu Dolomitlinsen innerhalb des Abschnitts aus der Obertrias. Das ganze Gebiet weist ein Porphyr-Skarn-Epithermal-Kontinuum auf. Zentrale Porphyrkörper mit Cu-Au (±Mo), die mit Black Lake-Intrusionen in Verbindung stehen, haben typischerweise magnetithaltige Kaliumkerne mit Stockwerk aus Kupferkies (Website von Hi-View Resources).

     

    Windfall Geotek wird sein KI-System über einem modellierten Bereich einsetzen, aus dem bereits umfangreiche historische Daten vorliegen, die von Hi-View Resources bereitgestellt wurden:

     

    -          Es wird ein KI-Modell (240,52 km2) erstellt, bei dem zusammengeführte magnetische Daten mit einer Auflösung von 20 m (602.029 Datenpunkte) mit den Gold-, Silber- und Kupfergehalten von Proben aus 46 Bohrlöchern und 2.131 Gesteinsproben von der Oberfläche abgeglichen werden (Abbildungen 1 & 2).

     

    -          Die Topografie wird anhand von SRTM-Daten mit einer Auflösung von 30 m aus der Earth Explorer-Datenbank des US Geological Survey (USGS) erfasst.

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    Windfall Geotek setzt sein KI-System bei der Auffindung von Gold-, Silber- und Kupferzielen im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources in British Columbia ein Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Brossard, Québec / 22. April 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein Pionier im Bereich der KI-gestützten …
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