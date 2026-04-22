Siemens Energy Aktie mit kräftigem Kursplus - 22.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,52 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 172,88€, mit einem Plus von +4,52 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Siemens Energy einen Gewinn von +24,40 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -1,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +40,71 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,46 % 1 Monat +25,75 % 3 Monate +24,40 % 1 Jahr +167,46 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Stand: 22.04.2026, 13:35 Uhr

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,09 Mrd. € wert.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der Dax legte im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 24.318 Punkte zu und blieb damit über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Kursgewinne der schwer gewichteten …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.