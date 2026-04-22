Gericht
Milka-Tafel könnte Mogelpackung sein
- Gericht stuft neue Milka-Tafel als Mogelpackung
- Verbraucher bemerken kaum Unterschied bei Gewicht
- Verbraucherzentrale klagt wegen Irreführung
BREMEN (dpa-AFX) - Nach einer ersten Einschätzung des Gerichts könnte es sich bei der neuen Milka-Tafel um eine Mogelpackung handeln. "Der Verbraucher erkennt keinen Unterschied", sagte der Vorsitzende Richter zu Verhandlungsbeginn am Landgericht Bremen. Viele Milka-Tafeln wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, an der Verpackung hat sich jedoch kaum was geändert.
Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert, dass Kunden in die Irre geführt werden und klagt wegen unlauteren Wettbewerbs. Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen wehrt sich dagegen: Die neue Grammangabe stehe auf der Vorder- und Rückseite der Schokoladentafel.
Das Gericht will seine Entscheidung am 13. Mai verkünden./miu/DP/stk
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Die Mondelez International Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 47,74 auf Tradegate (22. April 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mondelez International Registered (A) Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Mondelez International Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 61,27 Mrd..
Mondelez International Registered (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.
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