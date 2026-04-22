China nutzt US-Schuldenberg, um Yuan zur Weltwährung zu machen

Mit einem Volumen von 15,5 Milliarden Yuan (ca. 1,93 Milliarden Euro) hat das chinesische Finanzministerium die größte Tranche an Offshore-Anleihen seit 2023 emittiert. Das Erstaunliche dabei sind die Rekord-Renditen: Zweijährige Papiere wurden zu einem Zinssatz von lediglich 1,32 Prozent verkauft, während die 15-jährige Laufzeit bei 2,08 Prozent lag. Das sind jeweils die niedrigsten Renditen, die China jemals zahlen musste. Davon können die USA, aber auch Deutschland nur träumen.

Während die USA und Europa mit hoher Inflation und einer drohenden Schuldenspirale kämpfen, vollzieht sich im Fernen Osten eine stille Verlagerung des globalen Finanzgefüges. China nutzt die aktuelle Schwächephase westlicher Rentenmärkte, um seinen Einfluss auszuweiten. Mit einer Riesen-Emission von Staatsanleihen in Hongkong sendet Peking ein klares Signal: Der Yuan positioniert sich als stabiler, kalkulierbarer Hafen in einem stürmischen Dollar-Umfeld.

Diese Rekordtiefs verdeutlichen eine enorme Nachfrage. Die Emission war ersten Berichten zufolge "massiv überzeichnet", mit anderen Worten, die Nachfrage nach den Staatspapieren war deutlich höher als das Angebot. Schon bei vergleichbaren Tranchen der letzten Monate – wie etwa der 14-Milliarden-Yuan-Emission im Februar – lag das Gebotsvolumen häufig beim 3- bis 4-fachen des angebotenen Volumens. Die hohe Überzeichnung zeigt, dass globale Asset Manager die sogenannten Dim-Sum-Bonds als wichtiges Instrument nutzen, um sich in einer Welt mit hoher US-Zinslast und geopolitischen Risiken neu aufzustellen. Für Peking aber bedeutet dies, dass der Status der eigenen Währung als sichere Anlage jenseits des Dollar-Marktes ausgebaut werden kann.

Der Vergleich mit dem Westen zeigt, wie die Märkte auseinanderdriften. In den USA und Deutschland sind die Renditen zuletzt deutlich gestiegen. In den USA warnen Ökonomen bereits davor, dass die Zinskosten für den gigantischen Schuldenberg – der bei etwa 137 Prozent des BIP liegt – kaum noch tragbar sind. Ein Teufelskreis aus hohen Zinsen zur Inflationsbekämpfung und steigenden Refinanzierungskosten belastet den US-Haushalt massiv.

China hingegen profitiert von einer gegensätzlichen Dynamik:

- Niedrige Zinskosten: Während der Westen unter der Zinslast leidet, finanziert sich der chinesische Staat so günstig wie nie zuvor.

- Währungsstärke: Trotz globaler Krisen zeigt sich der Yuan resilient. Chinas Exporteure berichten, dass sie ihre Dollar-Einnahmen bei jeder Rallye schnellstmöglich in Yuan umtauschen, da sie mit einer weiteren Aufwertung des Yuan zum US-Dollar rechnen.

- Realwirtschaftliche Resilienz: Während die Energiepreise den Westen beuteln, zeigt sich Chinas Wirtschaft widerstandsfähiger gegenüber Energieschocks, was das Vertrauen der Investoren stärkt.

Peking verfolgt mit den Anleiheverkäufen in Hongkong ein langfristiges Ziel: Die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Indem ein tiefer, liquider Markt für Yuan-Bonds geschaffen wird, bietet man internationalen Investoren eine echte Alternative zu US-Treasuries.

Die Tendenz ist klar: Der Trend geht weg vom "Greenback". Wenn das Vertrauen in die Sicherheit der US-Staatsanleihen schwindet und die Sorge um die US-Bonität wächst, steht Chinas Infrastruktur bereit, um das globale Kapital aufzunehmen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion