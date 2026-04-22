Börsen Update
Börsen Update Europa - 22.04. - SMI stark +1,04 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.279,10 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,95 %, Infineon Technologies +2,78 %, RWE +2,64 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -5,34 %, Commerzbank -2,66 %, MTU Aero Engines -1,60 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.350,17 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: K+S +8,56 %, Wacker Chemie +5,42 %, Salzgitter +4,76 %
Flop-Werte: TUI -3,58 %, CTS Eventim -3,01 %, Deutsche Lufthansa -2,59 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:35) bei 3.686,10 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +4,59 %, Elmos Semiconductor +3,11 %, Infineon Technologies +2,78 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -5,34 %, Nemetschek -2,41 %, Bechtle -1,83 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:20) bei 5.933,25 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,95 %, Schneider Electric +2,81 %, Infineon Technologies +2,78 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -5,34 %, SAFRAN -2,82 %, EssilorLuxottica -1,82 %
Der ATX bewegt sich bei 5.842,41 PKT und fällt um -0,47 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +5,71 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,00 %, Verbund Akt.(A) +3,01 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -1,71 %, UNIQA Insurance Group -1,67 %, Raiffeisen Bank International -1,67 %
Der SMI steht bei 13.160,12 PKT und gewinnt bisher +1,04 %.
Top-Werte: ABB +4,14 %, Kuehne + Nagel International +1,89 %, Logitech International +1,07 %
Flop-Werte: Sika -1,70 %, CIE Financiere Richemont -1,46 %, Givaudan -1,14 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.218,20 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: LEGRAND +2,87 %, Schneider Electric +2,81 %, DANONE +2,63 %
Flop-Werte: Bureau Veritas -12,39 %, Eurofins Scientific -10,13 %, SAFRAN -2,82 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.134,13 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +4,57 %, ABB +4,14 %, Nordea Bank Abp +2,66 %
Flop-Werte: Alfa Laval -2,31 %, SKF (B) -1,06 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,56 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.650,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,65 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,20 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,58 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,66 %, Jumbo -1,89 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,78 %
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